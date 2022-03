تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. اتفاق موسكو وكييف على إنشاء ممرات آمنة والناتو: لسنا طرفا في الصراع

مع دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها التاسع، المعارك مستمرة في محاور مختلفة، في ظل المحاولات لتحقيق مزيد من التقدم من جانب القوات الروسية، والتصدي لها من الجانب الأوكراني.

الحدث الأبرز شهدته المحطة النووية في مدينة زابوروجيا، حيث تحدثت أوكرانيا عن قصف روسي، أدى إلى نشوب حريق تمت السيطرة عليه لاحقا؛ لكن ذلك أوقع ضحايا بين العاملين فيها، حسب الرواية الأوكرانية، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بالمسؤولية.

جنوبا، دخلت القوات الروسية إلى ميكولايف، ودار القتال في أجزاء منها، حسب عمدة المدينة. لكن الأوكرانيين تصدوا لمحاولات تقدم الروس، حسب مستشار الرئيس الأوكراني وهيئة الأركان، بينما حقق الروس نجاحا جزئيا في اتجاه فوزنيسينسك.

وفي إقليم دونباس، ذكرت القوات الأوكرانية أنها أحبطت محاولة تقدم لقوات الانفصاليين، بينما تحدث الانفصاليون عن سيطرتهم على مزيد من المدن.

صفارات الإنذار دوت في مدن دنيبرو شرقا، ولفيف غربا؛ وشهدت العاصمة، كييف، انفجارات متتالية، بينما امتدت الاشتباكات إلى ضواحيها الشمالية، وبالتحديد مدينة إربين.

وفي تشيرنيهيف، تحدثت السلطات الأوكرانية عن مقتل 47 شخصا على الأقل في غارات روسية أمس الخميس.

وفي ما يأتي آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها التاسع:

منذ دقيقتين

مراسل الجزيرة: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بعد قليل بشأن الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية بأوكرانيا.

وزير الخارجية الأوكراني: (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف ينشر معلومات زائفة عن نيتنا استعادة ترسانتنا النووية.

منذ 9 دقائق

الجيش الأوكراني: قصفنا قاعدة للمظليين الروس في منطقة كوزاروفيتشي شمال العاصمة كييف.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: مقتل 331 مدنيا وإصابة 675 منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

بلدية خيرسون: القوات الروسية لم توافق على الممر الآمن لتزويد المدينة بالمساعدات الإنسانية.

الحكومة السويسرية:

منذ 16 دقيقة

مستشار الرئاسة الأوكرانية: لن نتنازل بأي شكل قد يذل الأوكرانيين في كفاحهم للحفاظ على وحدة بلادهم.

منذ 19 دقيقة

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تقييد وصول روسيا إلى أموال صندوق النقد الدولي.

منذ 34 دقيقة

قال الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا إنه تم التوصل أمس في المفاوضات التي جرت في بيلاروسيا إلى اتفاق على إنشاء ممرات آمنة وإيصال المواد الغذائية والأدوية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على بعض الممرات الآمنة لإخراج المواطنين من الأماكن الخطرة.

وقال الوفد –في مؤتمر صحفي عقده في مدينة لفيف غربي البلاد- إن هدف الروس من إجراء المفاوضات عدم الظهور بالوحشية التي هم عليها، مضيفا أن الوفد الأوكراني يعرف ماذا يريد الجانب الروسي وإلى أين يريد الذهاب.

منذ 35 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تقدمت لنحو 8 كيلومترات باتجاه منطقة كراماتورسك وتواصل تقدمها.

منذ ساعة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن روسيا تواصل حربا على أوكرانيا هي الأسوأ منذ عقود.

وأضاف عقب اجتماع وزراء الحلف أن القوات الروسية تحشد مزيدا من المعدات العسكرية الثقيلة وتستمر في اعتداءاتها بأوكرانيا، مؤكدا أن موسكو تدفع ثمن حربها الآن التي خطط لها بوتين، ونطلب منه وقفها فورا.

وعن موقف الناتو قال ستولتنبرغ إن الحلف رفع مستوى استعداده الدفاعي وسيواصل فعل ما يلزم للدفاع عن أراضيه، موضحا أن الحلف دفاعي وليس طرفا في الصراع.

وأكد الأمين العام للناتو أن الحلف لا يسعى لحرب مع روسيا والكرملين يريد توسيع نفوذه وقمع دول من حقها اختيار طريقها، مشيرا إلى أن العلاقات مع روسيا تغيرت بشكل جذري على المدى البعيد.

وأضاف أن إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى امتداد الحرب إلى المزيد من الدول الأوروبية، رافضا مطالب كييف بفرض مثل هذه المنطقة.

منذ ساعة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا وينبغي عدم السماح بتفاقمه مضيفا أن أنقرة ستبقي مجالها الجوي مفتوحا.

وفي حديثه بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل قال أوغلو إن الاتصالات مستمرة مع روسيا على المستوى العسكري للتأكد من أن السفن التركية تعود بأمان من موانئ البحر الأسود.

منذ ساعة

الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث في محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو مسار العملية الخاصة في أوكرانيا.

منذ ساعة

وزير الاقتصاد الليتواني: ندعو الشركات الليتوانية إلى مغادرة روسيا وبيلاروسيا.

منذ ساعتين

بلدية كييف: انطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعلى الجميع التوجه إلى الملاجئ

منذ 3 ساعات

رويترز: بوتين يدعو الدول إلى تطبيع علاقاتها مع روسيا ويتعهد بتنفيذ كل التزامات بلاده الاقتصادية

منذ 3 ساعات

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقر تشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم عن انتهاكات روسية في أوكرانيا

منذ 3 ساعات

قالت وكالة رويترز مقلا عن مستشار الرئيس الأوكراني إنه تم صد محاولات من القوات الروسية للتقدم في مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني أن قوات كييف تصدت لمحاولات القوات الروسية الهادفة للتقدم في مدينة ميكولايف، وأنه لا يوجد تهديد وشيك لمدينة أوديسا المجاورة.

في المقابل تحدثت تقارير إعلامية نقلا عن عمدة مدينة ميكولايف أن القوات الروسية دخلت المدينة وأن قتالا عنيف يدور في عدد من الأحياء خصوصا الواقعة منها في أطراف المدينة

منذ 4 ساعات

رويترز عن المستشار الألماني: حلف الناتو لن ينخرط عسكريا في الصراع بأوكرانيا

منذ 4 ساعات

رويترز عن عمدة ميكوليف جنوبي أوكرانيا: القوات الروسية تدخل المدينة

منذ 4 ساعات

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت على قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا

منذ 4 ساعات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الاستهداف الذي حدث في منطقة منشأة زاباروجيا لم يكن قريبا من المفاعل، مشيرا إلى أنه من المهم التأكيد على أنه ليس هناك أي تسرب إشعاعي في منشأة النووية.

وأكد غروسي أن منظومة السلامة في محطة زاباروجيا لم تتأثر ولم يتم رصد أي مصدر للإشعاع، لافتا إلى أن قذيفة أصابت مبنى داخل موقع المحطة النووية لكنه ليس جزءا من المفاعل.

وأضاف أن أوكرانيا طلبت مساعدة فورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الوضع في المحطة النووية ذاتها لا يزال يشكل تحديا بسبب التوتر في المنطقة.

وبيّن غروسي أنه أكد لروسيا وأوكرانيا استعداده للمساعدة ضمن إطار العمل الفني للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على محطتي تشيرنوبيل وزاباروجيا النوويتين.

منذ 4 ساعات

رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية: انقطاع الاتصال مع الموظفين الأوكرانيين في محطة زاباروجيا النووية

منذ 4 ساعات

الرئاسة الأوكرانية: نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمساعدة العاجلة لإنشاء ممرات إنسانية

منذ 5 ساعات

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الهجمات الروسية على محطات الطاقة النووية الأوكرانية يجب أن تتوقف فورا لأن عواقبها قد تكون وخيمة.

منذ 5 ساعات

تصريحات زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة رويترز إن فرض منطقة حظر جوي هو الضامن الوحيد لمنع روسيا من قصف البنى التحتية النووية، مشيرا إلى أن روسيا تستهدف عمدا البنية التحتية الأوكرانية والمناطق السكنية.

وأضاف زيلينسكي قائلا: عشنا ليلة كادت توقف تاريخ أوروبا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن استهداف روسيا للمحطة النووية كان مقصودا وهو "إرهاب منظم" حسب وصفه.

كما أعلن عن مقتل 9200 جندي روسي منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إن منشأة زاباروجيا النووية تحت سيطرتها وتعمل بشكل طبيعي.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الحرس الوطني الروسي تصدت لمجموعة تخريبية في منطقة مفاعل زاباروجيا، كما حمّلت أوكرانيا مسؤولية الحريق الذي نشب قرب المحطة النووية.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة لاتهام روسيا في خلق بؤرة تلوث نووي.

وبحسب ما ذكرته الوزارة فإن قوات الحرس الوطني الأوكراني غادرت محطة زاباروجيا قبل وصول القوات الروسية.

وأوضح البيان أن قوات الدفاع الروسية تسيطر على منشأة زاباروجيا منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

كما قالت زارة الدفاع الروسية،ة إن قوات دونيتسك تقدمت نحو 8 كيلومترات باتجاه منطقة كراماتورسك وتواصل تقدمها.

منذ 5 ساعات

منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: كل الخيارات لا تزال قائمة بالنسبة للعقوبات على روسيا

منذ 5 ساعات

قال وزير الطاقة الفرنسي إنه لم يُسجل تغير في مستويات الإشعاع بعد الحريق في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تمّ تفعيل خلية الأزمة في هيئة السلامة النووية الفرنسية بعد الحريق في المحطة النووية الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

رويترز عن السلطات الأوكرانية: مقتل 47 شخصا في غارات روسية على مدينة تشيرنيهيف أمس الخميس

منذ 5 ساعات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ، إن دعوات الحلف للسلام لا تعني تخليه عن رفع مستواه الدفاعي وتأمين حدود الدول الأعضاء، مطالبا الرئيس الروسي فلادمير بوتين سحب قواته فورا والبدء في عملية دبلوماسية، قائلا: نحن لا نسعى إلى الحرب.

وبيّن ستولتنبرغ أن الناتو ليس جزءا من الحرب ودوره دفاعي ويدعم أوكرانيا ولا يسعى للصدام مع روسيا، مشيرا إلى أن أعضاء الحلف ينسقون ردهم على العدوان الروسي على أوكرانيا وتداعياته طويلة المدى.

واعتبر أن الهجمات ضد المنشآت النووية تظهر خطورة الحرب وأهمية سحب روسيا لقواتها والعودة للسلام، مضيفا أن روسيا دمرت السلام في أوروبا وبدأت حربا لم نرها منذ الحرب العالمية الثانية لخلق واقع جديد.

منذ 5 ساعات

وزير الخارجية الإسباني: لا يمكن السماح بعودة الخطر النووي وهدفنا الحفاظ على السلام ونحن متحدون ضمن الناتو

منذ 5 ساعات

رويترز عن مستشار الرئيس الأوكراني: كييف لن تعلن مسبقا موعد المفاوضات المقبلة مع موسكو

منذ 6 ساعات

الأمم المتحدة: الصراع المتصاعد في أوكرانيا يهدد حياة 7.5 مليون طفل ويعرضهم للخطر

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: مجلس الدوما يقر قانونا يعاقب على نشر معلومات ملفقة متعلقة بعمليات الجيش الروسي في أوكرانيا

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني: خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10 آلاف بين قتيل وجريح في الأيام الـ8 الماضية

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني زيلينسكي: موسكو تسعى لتكرار كارثة تشرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية

زيلينسكي: روسيا لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا

زيلينسكي: يجب وقف الجيش الروسي فورا وإذا حدث أي انفجار نووي فستكون نهاية أوروبا

منذ 7 ساعات

حرس الحدود البولندي: قرابة 625 ألف شخص دخلوا بولندا من أوكرانيا منذ 24 فبراير

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: المعلومات الاستخبارية تفيد بأن ماريوبل محاصرة لكنها لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين

منذ 7 ساعات

بوريل: المجتمع الدولي دان العدوان على كييف والمهمة الآن إنهاء العنف وفتح باب الدبلوماسية

منذ 7 ساعات

وزير الشؤون الأوروبية في فرنسا: الهجمات الروسية الأخيرة مقلقة وعلينا إظهار الحزم مع موسكو

منذ 7 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: إيقاف المحتلين في اتجاه ميكوليف لكنهم حققوا نجاحا جزئيا في اتجاه فوزنيسينسك

قال مراسل الجزيرة إن انفجارات متتالية دوت في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الجمعة، وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن الضربات الصاروخية والجوية تستهدف البنية التحتية المدنية والمدن الكبيرة والمدنيين.

منذ 8 ساعات

إندبندنت: خبراء يتوقعون أن تكلف الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 400 مليار دولار هذا العام.

منذ 8 ساعات

بلومبيرغ عن دائرة حرس الحدود الأوكرانية: نحو 80 ألف أوكراني عادوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب.

أعلنت مفتشية الرقابة النووية في أوكرانيا أن القوات الروسية سيطرت على محطة زاباروجيا النووية (جنوب شرق) إثر هجوم نفذته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إن أضرارا لحقت بحجرة المفاعل في المحطة، دون أن تؤثر على سلامتها.

وقالت المفتشية إن المنظومات والطواقم المهمة لسلامة محطات الطاقة النووية لا تزال تؤدي عملها.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في مبنى للتدريب داخل مجمع محطة زاباروجيا.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صافرات الإنذار مجددا في كييف.

منذ 9 ساعات

هيئة أركان الجيش الأوكراني: سجلنا إطلاق قنابل عنقودية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

وزيرة الطاقة الأميركية عبر تويتر: تحدثت مع نظيري الأوكراني بشأن الوضع في محطة زاباروجيا النووية.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا.

منذ 9 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد الحريق القريب من محطة زاباروجيا النووية.

منذ 9 ساعات

قائد المنطقة العسكرية في زاباروجيا: خطط الإخلاء معدة بالفعل رغم استهداف القوات الروسية للبنى التحتية بالمقاطعة.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم إدارة محطة زاباروجيا: القصف الروسي على المحطة النووية أوقع ضحايا بين العاملين.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة عن وكالة الأنباء الأوكرانية: فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق في محطة زاباروجيا النووية.

There is a fire at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, the largest in the Europe, due to ongoing gunfire between Russian armed forces and Ukrainian civilian militias. pic.twitter.com/EG7KvQAYBG

— Mack✍️🪖 (@beingrealmac2) March 4, 2022