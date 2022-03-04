عشرات القتلى والمصابين بتفجير داخل مسجد في بيشاور بباكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن تفجيرا وقع داخل مسجد، اليوم، خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور، شمال غربي البلاد، مما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وذكر ضابط الشرطة محمد سجاد خان لوكالة رويترز "نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى، نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري".

ونقلت رويترز عن مسؤول في المستشفى أن 30 شخصا لقوا حتفهم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 60 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد نحو 190 كيلومترا غربي العاصمة إسلام آباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شاهد عيان يدعى زاهد خان قوله "رأيت رجلا يطلق النار على عنصريْ شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد، وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".

وأدى هذا الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة، كما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

ولم تتضح -حتى هذه اللحظة بعد- دواعي هذا الهجوم.