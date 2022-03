شاهد- وزير الخارجية الأوكراني: لا تدعوا بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا أخرى

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مشاركته -اليوم الجمعة- في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، إلى دعم بلاده قبل فوات الأوان.

وقال كوليبا في كلمة مسجلة -نشرها لاحقا على حسابه بموقع تويتر- تصرفوا الآن، ولا تدعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا.

وأضاف نحن مستعدون لمواصلة القتال، لكننا نحتاج إلى شركاء لمساعدتنا في إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة.

Took part in the extraordinary meeting of NATO Foreign Ministers. My message: act now before it’s too late. Don’t let Putin turn Ukraine into Syria. We are ready to fight. We will continue fighting. But we need partners to help us with concrete, resolute and swift actions, now. pic.twitter.com/s4FCaAOjNy

