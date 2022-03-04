شاهد- وزير الخارجية الأوكراني: لا تدعوا بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا أخرى

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مشاركته -اليوم الجمعة- في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، إلى دعم بلاده قبل فوات الأوان.

وقال كوليبا في كلمة مسجلة -نشرها لاحقا على حسابه بموقع تويتر- تصرفوا الآن، ولا تدعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحول أوكرانيا إلى سوريا.

وأضاف نحن مستعدون لمواصلة القتال، لكننا نحتاج إلى شركاء لمساعدتنا في إجراءات ملموسة وحازمة وسريعة.

Took part in the extraordinary meeting of NATO Foreign Ministers. My message: act now before it’s too late. Don’t let Putin turn Ukraine into Syria. We are ready to fight. We will continue fighting. But we need partners to help us with concrete, resolute and swift actions, now. pic.twitter.com/s4FCaAOjNy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اتهم كوليبا الجنود الروس بارتكاب عمليات اغتصاب في مدن أوكرانية.

ولم يقدم كوليبا أي دليل على مزاعمه، ولم يتسن بعد التحقق بشكل مستقل من الادعاء.

وقال كوليبا -في ندوة بمعهد "تشاتام هاوس" (Chatham House) في لندن- "عندما تسقط القنابل على مدنكم وعندما يغتصب الجنود النساء في المدن المحتلة، ولدينا حالات عديدة -للأسف- اغتصب فيها الجنود الروس النساء في المدن الأوكرانية، من الصعب بالطبع التحدث عن جدوى القانون الدولي".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، ويُعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم أو أصيبوا في الهجوم كما فر نحو مليون لاجئ.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" لا تهدف إلى احتلال الأراضي، ولكن إلى إسقاط الحكومة، وتدمير القدرات العسكرية لجارتها، والقبض على من تعتبرهم قوميين متطرفين.