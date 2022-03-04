بعد تدخل "الشين بيت".. اتفاق أمني جديد لاستئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، اليوم الجمعة، إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على ترتيب أمني يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف جدول رحلاتها الكامل إلى دبي.

وكان خلاف على الأمن في مطار دبي قد دفع الجانبين لتقليص الرحلات إلى 3 من أصل 10 رحلات، وكانت كل الرحلات ستتوقف بحلول 8 مارس/آذار ما لم يتم اتفاق.

ويعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها حراسة الرحلات.

وتسيير رحلات مباشرة من تل أبيب إلى دبي من بين الخطوات التي تمخضت عن اتفاق التطبيع بين البلدين عام 2020، وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الإمارات منذ ذلك الحين.

وأشادت شركة طيران العال الإسرائيلية بالقرار وقالت إنها ستعود فورا لتسيير 3 أو 4 رحلات يوميا إلى دبي.

وعبّر جهاز الشين بيت من قبل عن جوانب قلق لم يعلنها بالتفصيل تتعلق بالترتيبات في مطار دبي الدولي.

وكانت شركة (العال) وشركتان أصغر (إسرائيل، أركيع) تسيران أيضا رحلات لدبي، قد قالت إن من بين القضايا توفير علامات أمنية كافية للعاملين كي تتمكن من تسيير الرحلات وفقا للجداول الكاملة للرحلات.