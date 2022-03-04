أكسيوس: إسرائيل ضغطت على الإمارات للتصويت لصالح قرار أممي يدين "الغزو الروسي" لأوكرانيا

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أنه وبناء على طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغطت الحكومة الإسرائيلية على الإمارات للتصويت بنعم على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين "الغزو الروسي" لأوكرانيا، بعد أن امتنعت أبو ظبي عن التصويت في وقت سابق على مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وقال الموقع إن المسؤولين الأميركيين شعروا بخيبة أمل بسبب امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع القرار الذي يندد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ويصفه بالعدوان، وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض ضد المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة وألبانيا.

وأضاف أكسيوس أن المسؤولين الأميركيين كانوا قلقين من امتناع الإماراتيين مرة أخرى عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أيدته 141 دولة من أصل 193 دولة، وعارضته 5 دول من بينها روسيا، في حين امتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.

ونقل الموقع الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أنه قبل تصويت الأربعاء الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وأخبره أن إسرائيل تعتقد أن التصويت في الجمعية العامة لإدانة روسيا سيكون الأمر الصواب.