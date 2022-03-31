روسيا تعتمد مبعوثا لطالبان وترفض أي وجود عسكري أميركي قرب أفغانستان والأمم المتحدة تسعى لتوفير أكبر مساعدة مالية لكابل

أعلنت روسيا أنها قبلت أوراق اعتماد دبلوماسي لطالبان للتواصل مع الحكومة الأفغانية الجديدة، وبالتوازي مع ذلك رفضت وجود أي بنية عسكرية لأميركا أو الناتو قرب أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات خلال مؤتمر دول جوار أفغانستان المنعقد في الصين، إن تنامي التجارة والعلاقات الاقتصادية بين أفغانستان ودول المنطقة يساهم في إمكانية الاعتراف الدولي بإدارة طالبان.

وأكد أن مبعوثا لطالبان يمارس نشاطه بالفعل في موسكو، مشيرا إلى "أن أول دبلوماسي أفغاني وصل إلى موسكو في فبراير/شباط الماضي موفدا من السلطات الجديدة؛ تم اعتماده من جانب وزارة الخارجية الروسية".

وتشعر روسيا بالقلق من حدوث تداعيات في المنطقة واحتمال تسلل من تصفهم بمتشددين إسلاميين إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي تعتبرها موسكو منطقة دفاعية عازلة عند حدودها الجنوبية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الخميس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن موسكو تعتبر وجود أي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في دول تقع على الحدود مع أفغانستان أمرا غير مقبول.





توفير أكبر مساعدة مالية لأفغانستان

من جهة أخرى، تسعى الأمم المتحدة لجمع 4.4 مليارات دولار لأفغانستان في مؤتمر دولي يجرى عن بعد اليوم الخميس في أكبر مناشدة دولية لدولة واحدة.

وقبل انطلاق المؤتمر، تعهدت بريطانيا بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني (374 مليون دولار) لأفغانستان، حيث يحتاج 6 من بين كل 10 أفغان للمساعدة، وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل وقف المساعدات المالية في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب الماضي.

وقال مارتن غريفيث وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة -في إفادة صحفية قبل انعقاد المؤتمر الذي تشارك باستضافته بريطانيا وألمانيا وقطر- "الأفغان يحتاجون لمساعدتنا في دعم اقتصادهم واستدامة الزراعة ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وتقول الأمم المتحدة إن الأموال المطلوبة في هذه المناشدة، والتي تبلغ 3 أمثال ما طُلب في 2021 وتم جمع 13% فقط منها، ستوجه مباشرة إلى وكالات الإغاثة ولن يمر أي منها عبر قنوات سلطة الأمر الواقع لطالبان التي وصلت إلى السلطة مع انسحاب آخر جندي أميركي.

ويواجه نحو 23 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما تعاني أفغانستان أيضا من أسوأ موجة جفاف منذ 30 عاما.