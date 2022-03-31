حريق ضخم في أقدم أسواق الكويت يلتهم عشرات المحال ويخلف إصابات

شب حريق ضخم اليوم الخميس في سوق المباركية، أقدم الأسواق التجارية المتجاورة في الكويت، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية، وفقا للسلطات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الحريق أسفر عن إصابة 14 شخصا ما بين حروق طفيفة وحالات اختناق، مشيرة إلى أنه تم إسعاف معظم المصابين.

حريق ضخم يلتهم عدد من المحلات التجارية في #سوق_المباركية أشهر أسواق #الكويت التراثية وفرق الإطفاء تكافح لإخماده. pic.twitter.com/IncNXdR7lc — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) March 31, 2022

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء العام أن الحريق أسفر عن إتلاف عشرات المحال التجارية التي تحتوي على عطور وجلود في سوق المباركية.

ونشرت قوة الإطفاء 8 فرق لمكافحة الحريق، وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وسحبا من الدخان تتصاعد من السوق.

وطالبت وزارة الداخلية الكويتية وقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من منطقة الحريق.

ويعد سوق المباركية أقدم أسواق الكويت على الإطلاق، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 120 عاما.