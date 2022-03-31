قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تدرس تشكيل سلطات احتلال في الأراضي الأوكرانية، وإنشاء "جمهورية زائفة" في مدينة خيرسون جنوبي البلاد، فيما وضعت وزارة الخارجية الروسية شروطا لعقد لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وأعلنت موسكو وقفا لإطلاق النار يبدأ اليوم الخميس في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، بهدف إجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

في الأثناء، أكد مفاوض أوكراني أن محادثات السلام مع روسيا ستستأنف عبر الإنترنت يوم غد الجمعة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن نقدم أي تنازلات، وسنقاتل من أجل كل جزء من أرضنا ومن أجل كل فرد من شعبنا".

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أجبرت القوات الأوكرانية على التموضع في المدن الكبيرة، وأضافت الوزارة أن كل مهام القوات الروسية على محوري كييف وتشيرنيهيف (شمال) تم إنجازها، وأن قواتها تعيد التموضع على المحورين.

إعادة التموضع

وقالت إن الهدف من إعادة التموضع هو تنشيط وتركيز العمليات على المحاور ذات الأولوية في إقليم دونباس (شرق)، مؤكدة أن القوات الروسية "وفرت الشروط لإنجاز المرحلة النهائية من العملية العسكرية لتحرير دونباس".

وأشارت إلى أن قواتها تسيطر بشكل تام على طرق المواصلات والإمدادات الرئيسة التي تؤمّن احتياطي القوات الأوكرانية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الروسية بدأت الانسحاب من محطة تشرنوبل، وإنها استعادت مواقع قرب خيرسون وميكولايف.

وكان جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون قال إن بعض القوات الروسية أعيد تموضعها من محيط كييف إلى بيلاروسيا، مضيفا أن موسكو أدخلت نحو ألف عنصر من مجموعة فاغنر إلى إقليم دونباس، وأن هناك دلائل على مساع من مجموعة فاغنر لتجنيد مقاتلين من ليبيا وسوريا.

وأضاف أن الجيش الروسي يمثل تهديدا راهنا على القارة الأوروبية، مشيرا إلى احتمالية زيادة عدد القوات الأميركية وانتشارها بأوروبا في ضوء الوضع الأمني الجديد.





وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ36 من هذه الحرب:

منذ 43 دقيقة

الأمين العام لحلف الناتو:

الوحدات القتالية الروسية تحاول إعادة التموضع وتواصل الضغط على كييف ومدن أخرى.

في بضعة أيام نشرنا آلاف القوات في المنطقة الشرقية من أوروبا لنرسل رسالة بأن أوروبا موحدة.

دربنا القوات الأوكرانية وأصبحت لديها قدرة على مواجهة روسيا، نراها الآن في الميدان.

روسيا تعزز وجودها في دونباس وتستعد لهجوم جديد على كييف ومناطق أخرى.

روسيا تكذب بشأن تقليل وجودها العسكري في مناطق أوكرانية.

منذ 50 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية:

السلطات الأوكرانية لا تفرج عن السفن الأجنبية من الموانئ وتهدد بإغراقها.

لا أحد يستطيع معرفة إلى أين انجرفت الألغام الأوكرانية في البحر الأسود.

منذ ساعة

الكرملين:

يجب التوافق على بنود أي اتفاق روسي أوكراني بين مسؤولي البلدين قبل عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي.

روسيا ستقدم الأدلة إلى لجنة الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا.

منذ ساعة

رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو "فالنتين ريزنيشنكو": قصف صاروخي روسي على قاعدة عسكرية بمقاطعة دنيبرو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، وتدمير المبنى الإداري ومستودع الوقود.

منذ ساعة

رويترز عن رئيس الوزراء الإيطالي:

بوتين أبلغني أن الظروف ليست مهيأة لوقف إطلاق النار.

بوتين أبلغني أنه من المبكر أن يعقد اجتماعا مع الرئيس الأوكراني.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية البريطانية: أعلنت اليوم 14 عقوبة جديدة تستهدف وسائل الإعلام الحكومية الروسية وأبواق الكرملين.

منذ ساعتين

هيئة الطوارئ الأوكرانية: تسرب للوقود في نهر دنيبر بسبب ضربة صاروخية روسية على مستودع للنفط.

منذ ساعتين

رئيس الشركة الوطنية لتوليد الطاقة النووية في أوكرانيا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشكل فرق مراقبة عبر الإنترنت لمحطتي تشرنوبل وزابورجيا النوويتين اللتين تحتلهما روسيا.

منذ ساعتين

الرئاسة الروسية:

ليس لدى وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين معلومات حقيقية عما يحدث في الكرملين، وآلية اتخاذ القرار فيه.

بوتين حصل على آليات مفصلة للانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وسنعلن عنها في وقت لاحق اليوم.





منذ ساعتين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها الإشراف على عمليات الإجلاء في ماريوبول الجمعة.

منذ 3 ساعات

الانفصاليون في دونيتسك: تدمير قاعدة لكتيبة آزوف في ماريوبول جنوبي البلاد والاستيلاء على أسلحة وذخيرة أوكرانية.

منذ 5 ساعات

لقاء لافروف وكوليبا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إمكانية عقد لقاء روسي-أوكراني جديد على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين للتفاوض بشأن الحرب الدائرة.

وأشار أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إلى عدم صحة التعليقات التي تقول إن تركيا في حال أصبحت ضامنا بين الطرفين ستنخرط مباشرة بالحرب في أوكرانيا أو سترسل جنودا إلى هناك.

بدورها قالت الخارجية الروسية إنها تلقت إشارة من أنقرة بشأن إمكانية تنظيم لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأضافت في بيان أن موسكو لن ترفض اللقاء بين لافروف وكوليبا، لكن المفاوضات يجب أن تكون ذات مغزى.





منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

قصفنا خلال الليل 52 هدفا عسكريا في أوكرانيا ودمرنا مستودعات وقود في عدة مدن أوكرانية بصواريخ كروز.

قواتنا سيطرت بشكل كامل على قرية زولوتايا نيفا شرقي أوكرانيا وعبرت نهر كاشلاغاتش.

أسقطنا 18 مسيرة للجيش الأوكراني ليلة أمس.

منذ 5 ساعات

موسكو لم تقدم أي تعويض لعائلات من قتل في دونباس بالقصف الروسي.

الشعب الأوكراني برهن للعالم كم نحن ملتزمون في مواجهة أحد أقوى الجيوش في العالم.

منذ 5 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: كييف ترسل 45 حافلة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول.

وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا قتلت 17 ألفا و500 عنصر من القوات الروسية منذ بداية الهجوم.

منذ 6 ساعات

الاستخبارات البريطانية: الجنود الروس يشعرون بالإحباط ويعطبون معداتهم وقد أسقطوا بالخطأ طائرة روسية.

منذ 6 ساعات

كييف: موسكو تشكل سلطات احتلال بخيرسون

روسيا تدرس تشكيل سلطات احتلال بأراضينا وإنشاء جمهورية زائفة أخرى في خيرسون.

تصدينا لتحركات روسية ونفذنا هجمات مضادة في المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية.

تصدينا لـ5 هجمات ودمرنا 10 دبابات و18 مدرعة لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية:

القصف الروسي مستمر حول تشيرنيهيف رغم تصريحات موسكو عن تقليص النشاط العسكري.

القوات الروسية تحتفظ بمواقعها في شرق وغرب كييف رغم انسحاب عدد محدود من وحداتها.

نتوقع نشوب قتال عنيف في ضواحي كييف في الأيام المقبلة.

القتال مستمر في ماريوبول والقوات الأوكرانية تسيطر عليها وهي هدف رئيسي للقوات الروسية.

منذ 13 ساعة

سي إن إن (CNN) عن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ:

تم إحباط مسعى بوتين للاستيلاء على المدن الكبرى والإطاحة بالحكومة.

يجب مد أوكرانيا بالسلاح مع تفادي انقسام الناتو أو اندلاع حرب عالمية.

ينبغي تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى.

منذ 13 ساعة

رويترز عن مفاوض أوكراني:

محادثات السلام مع روسيا تستأنف عبر الإنترنت غدا الجمعة.





منذ 14 ساعة

الرئيس الأوكراني:

محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مستمرة لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط.

كييف تتفاوض مع وارسو لدفعها لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا.

استدعيت سفيرينا في المغرب وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا.

منذ 15 ساعة

التلغراف: رئيس مركز الاتصالات الحكومية البريطاني سيكشف معطيات عن رفض جنود روس تنفيذ أوامر بسبب الإحباط.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني: لن نقدم أي تنازلات وسنقاتل من أجل كل جزء من أرضنا ومن أجل كل فرد من شعبنا.

مستشار الرئيس الأوكراني:

آلية الدول الضامنة تتضمن تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية خلال 3 أيام من أي عدوان.

روسيا ستكون من بين الدول الضامنة بوصفها عضوا دائما بمجلس الأمن لكن دون حق النقض.

منذ 15 ساعة

موسكو تعلن وقفا لإطلاق النار الخميس في مدينة ماريوبول لإجلاء المدنيين.