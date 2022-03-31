في العاصمة المتأهبة، التي كان الجميع ينتظر "معركتها الحاسمة"، عادت بعض المقاهي والمطاعم والمحال التجارية لفتح أبوابها، وقررت إدارة المدينة استئناف عملية الدراسة عن بُعد، وتقليص فترة حظر التجول مدة ساعتين

أوكرانيا- ما إن انتهت جولة مفاوضات إسطنبول الثلاثاء 29 مارس/آذار، وأعلن الجانب الروسي عن "تخفيض عملياته العسكرية في منطقتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا"، حتى سرى أمل بالتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يمهد لوقف الحرب، بدءا من هاتين المنطقتين.

أمل تعزز بتراجع حدة المعارك وعمليات القصف نسبيا، وإعلان بلدية كييف أن "المدينة لم تتعرض للقصف" خلال ساعات ليلة ما بعد المفاوضات، ثم بإعلان القوات الأوكرانية "انسحابا جزئيا" للقوات الروسية من محيط كييف وتشيرنيهيف.

وفي المدينة المتأهبة، التي كان الجميع ينتظر "معركتها الحاسمة"، عادت بعض المقاهي والمطاعم والمحال التجارية لفتح أبوابها، وقررت إدارة المدينة استئناف عملية الدراسة عن بُعد، وتقليص فترة حظر التجوال مدة ساعتين.

كل هذا دفع كثيرا من سكان كييف النازحين إلى التفكير بحزم الأمتعة والعودة، ودفع حتى سلوفينيا -على ما يبدو- للإعلان عن عودة عمل سفارتها في المدينة، ودعوة سفارات أخرى للسير على خطاها.

وبشأن الأجواء في داخل المدينة يقول سيرهي، وهو أحد سكان الضواحي الغربية للعاصمة، إن "حياة المدنيين تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا. كل شيء يعمل، عدا محلات الحلاقة ومحلات أخرى أقل أهمية. السلع والمواد الغذائية متوفرة في المتاجر اليوم، وبعض محطات الوقود عادت إلى العمل جزئيا".

وتابع: "الناس متفائلون بشكل عام، ويعبرون عن ذلك بإعداد الخبز منزليا، وتوزيعه على العامة وحراس الأحياء ومقاتلي "الدفاع الإقليمي؛ والحذر -بطبيعة الحال- مستمر".





تجدد المخاوف وغياب الثقة

لكن يوم الأربعاء حمل صورة مغايرة، وإن كانت لا ترقى إلى ما كان عليه الحال خلال الأيام التي سبقت مفاوضات إسطنبول، حيث قصفت مستودعات غذاء في ضواحي كييف، ومبان سكنية وبنى تحتية في تشيرنيهيف، بحسب السلطات المحلية.

كما دوّت صفارات الإنذار مرات عديدة خلال ساعات اليوم في تلك المنطقتين، وسمعت أصوات اشتباكات في ضواحي كييف الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، التي تضم مدنا "احتلتها" روسيا و"حررتها" أوكرانيا قبل المفاوضات، وخلال أيام الحرب المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي تعليق له على هذه التطورات، شكك أنتون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، بمصداقية إعلان روسيا، واعتبر أنه "لا يمكن إيقاف بوتين إلا بإلحاق هزيمة عسكرية شديدة بجيشه، كما فعلت معارك ستالينغراد مع جيش الفيرماخت وهتلر".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يثق بروسيا، ولا يصدق "أي جملة جميلة" صادرة عنها، مضيفا أن "الموقف الحقيقي هو ما تشهده ساحة المعركة".





لا استرخاء أمام "مناورات" بوتين

وفي ظل ما سبق، تنطلق نداءات أوكرانية وغربية، تدعو إلى عدم الاسترخاء، ومزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا؛ كما تتوقع ما قد يكون أسوأ على كييف وتشيرنيهيف، في إطار ما يصفونها بـ"مناورات يقوم بها نظام الكرملين".

أنتون هيراشينكو يرى أن "بوتين يناور بالمفاوضات، لتركيز جهود قواته -حاليا- على تطويق وتدمير القوات الأوكرانية بالكامل في إقليم دونباس جنوب شرق البلاد".

ويضيف، في منشور على تويتر، "بعد ذلك، سيدفع بكل قواته إلى حصار كييف وخاركيف، لتجويعهما تحت ضربات صاروخية كبيرة؛ ومن المحتمل أن يكون ذلك بالمشاركة مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو هذه المرة".

وقال أيضا: "لا نحتاج إلى انسحاب قوات الجيش الروسي فحسب، بل إلى القضاء التام على التهديد الذي تمثله روسيا. لن يتراجع بوتين؛ والقوات الأوكرانية القوية هي وحدها القادرة على صده، لهذا السبب نحتاج إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة، من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وشدد على أن "انسحاب الروس جزئيا خارج كييف ومنطقة تشيرنيهيف ليس سببًا للاسترخاء، كما يرى كثيرون، لأن الحرب تسير على قدم وساق. والانسحاب لن يعفي بوتين من إذلال الأوكرانيين له، كقاتل كاذب" على حد قوله.