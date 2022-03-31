بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد سكان البلاد بنحو 9 ملايين نسمة بنسبة 21.3% من مجموع سكان العراق، وجاءت المثنى أقل المحافظات سكانا (نحو 880 ألف نسمة، 2.1%).

أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن عدد سكان البلاد بلغ 41 مليونا و190 ألف نسمة، بحسب إحصائية وزارية لعام 2021.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن هذه الزيادة طبيعية، مشيرا إلى أن عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية 8 ملايين و750 ألف نسمة، والموصل 4 ملايين، والبصرة 3 ملايين.

وأضاف أنه وفق هذه الزيادات قد يصل عدد سكان العراق إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وعلى ضوء الزيادة السكانية، أوضح الهنداوي أن هناك حاجة إلى توسعة المباني المدرسية، وأن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع بهذا الصدد، لافتا إلى أن نسبة البطالة تبلغ 14% في العراق.

وأكد على أن العراق يواجه زيادة طبيعية في الكثافة السكانية وليس انفجاراً سكانيا، موضحا أن أعداد الولادات بدأت تقل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سُجل نحو مليونين و600 ألف ولادة خلال العامين الماضيين.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة العراقية تقديراتها لعدد السكان لسنة 2021، وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الإحصائية المستندة إلى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.

وكشفت الوزارة في بيان أن عدد سكان العراق المقدر لسنة 2021 بلغ 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة، بواقع 20 مليونا و380 ألفا و179 من الذكور يشكلون ما نسبته 51%من مجموع السكان.

وأضافت أن التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية بلغ 28 مليونا و779 ألفا و201 نسمة لسنة 2021 من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد شكل عددهم ما نسبته 30.1% من مجموع سكان البلاد.

وأشارت إلى أن التقديرات أظهرت أن بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 بما نسبته 21.3% من مجموع سكان العراق، وجاءت المثنى (جنوب) أقل المحافظات سكانا (حوالي 880 ألف نسمة، 2.1%).