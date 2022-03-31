ترامب يدعو بوتين إلى "فضح" أنشطة نجل بايدن مع الأوليغارشية الروس

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين إلى "فضح" نشاطات هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن مع الأوليغارشية الروس.

والأسبوع الماضي، اتهمت وزارة الدفاع الروسية صندوقا استثماريا تابعا لنجل بايدن، بتمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا، التي كانت تهدف لتطوير سلالة جديدة من الجمرة الخبيثة.

وقال ترامب -في مقابلة تلفزيونية- إن إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف، قدمت 3.5 ملايين دولار لهانتر بايدن وعائلته، في محاولة لكسب ودّ الرئيس الأميركي.

وأضاف هذا كثير من المال، وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر وأن يكشفه علنا.

وتعود الاتهامات التي أشار إليها ترامب في لقائه إلى تصريحات كررها عدة مرات خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020، ونفاها هانتر.

وسبق أن سأل ترامب الرئيسَ الأميركي الحالي جو بايدن خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية، لماذا قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3.5 ملايين دولار لابنك؟ ورد بايدن قائلا "هذا غير صحيح".

وكان هانتر هدفا منتظما لترامب منذ إعلان والده جو بايدن الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

كما وجّه ترامب اتهامات لبايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدّع أوكراني كان ينظر في قضية فساد بشركة غاز تدعى "بوريسما"، حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

وتسببت هذه الاتهامات في إطلاق المعارضة الديمقراطية إجراءات عزل تاريخي بحق ترامب، بتهمة استغلال مهامه الرئاسية لممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه، لكن مجلس الشيوخ -الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين- برّأه في نهاية المطاف.

وفرضت دول أوروبية وآسيوية عدة عقوبات على عدد من الأوليغارشية الروس، ردا على دعمهم بوتين في عمليته العسكرية ضد أوكرانيا.