تأشيرة إلكترونية وأسواق جديدة وإعفاء من الغرامات.. جهود مصرية لمواجهة أزمة السياحة

القاهرة- مع استمرار معاناة السياحة المصرية من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، تكثف مصر جهودها لمحاولة تعويض خسائرها واستهداف أسواق سياحية جديدة، تحلّ محل الروس والأوكرانيين الغائبين.

ووفقا لأرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية المصرية، يمثل السياح الروس والأوكرانيون نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي إلى مصر سنويا، وهو ما يشير إلى دخول قطاع السياحة في أزمة حقيقية بعد أن شهدت الفترة الماضية توقعات بموسم سياحي رائج، عقب تخفيف إجراءات مكافحة كورونا عالميا.

وتلقي أزمة السياحة بظلال قاتمة على الاقتصاد المصري، كونها من أهم مصادر الدخل القومي وتمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها من أكبر مصادر النقد الأجنبي الذي تعاني البلاد نقصا واضحا فيه، دفعها للتوسع في الاقتراض الخارجي.

تأشيرات إلكترونية وإعفاء من الغرامات

وزير السياحة المصري خالد العناني كشف عن تسهيلات غير مسبوقة في منح التأشيرات لدخول مصر، وتسهيل وصول السائحين، موضحا أن الحكومة سوف تسمح لـ180 جنسية بالحصول على التأشيرة إلكترونيا، بينها كافة حاملي تأشيرات بريطانيا والشنغن الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.

وأكد العناني -خلال ندوة عقدتها جمعية الكتاب السياحيين عن "السياحة المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة"- أن هذه القرارات جاءت في إطار الجهود التي تبذلها مصر للدفع بمزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

ووعد الوزير بتقديم تجربة سياحية ممتعة وفريدة لضيوف بلاده، خاصة مع الاكتشافات الأثرية الأخيرة والمتاحف الجديدة وعمليات تطوير البنية التحتية المستمرة للمدن السياحية الساحلية، على حد قوله.

كما أعلن وزير السياحة أنه تمت الموافقة على إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

العائلة المقدسة والتجلي الأعظم

على جانب آخر، أعلن وزير السياحة المصري انتهاء العمل بشكل كامل في ترميم ورفع كفاءة مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يضم 25 نقطة تمتد مسافة 3500 كلم ذهابا وإيابا من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة المقدسة مجموعة فريدة ومهمة من الآثار، ما بين كنائس وأديرة وآبار مياه، فضلا عن مجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المقصود برحلة العائلة المقدسة هو الرحلة التي قامت بها السيدة مريم وطفلها المسيح عيسى هربا من بطش الإمبراطور هيرودس، ومرت خلالها بأرض مصر.

وأوضح العناني -في تصريحات لصحيفة "الوطن"- أن التطوير لا يقتصر على الاهتمام بمسار العائلة المقدسة فقط، بل تخطاه للاهتمام بالمواقع الدينية بسانت كاترين التي تشهد عملية تطوير كاملة تقدر تكلفتها بالمليارات، مع الحفاظ على الطابع الروحاني والأثري والتراثي والطبيعي لمحمية سانت كاترين، "ليكون مشروع التجلي الأعظم نموذجا مهما وفريدا لواحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض".

ويشمل "التجلي الأعظم" إنشاء أكثر من 14 مشروعا في الجبال المحيطة بوادي طوى في محافظة جنوبي سيناء، بغية تحويل المنطقة إلى ملتقى يجمع أبناء الديانات السماوية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن العمل يجري لاستهداف أسواق سياحية واعدة، منها كازاخستان التي تعد جزءًا مهمًا من السياحة الدينية في العالم.