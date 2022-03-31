أول رئيس إسرائيلي يزور الأردن.. هرتسوغ والملك عبد الله يدعوان للهدوء وسط خشية من تصاعد العمليات الفلسطينية

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الهدوء في أعقاب قمة جمعته مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم أمس الأربعاء.

وقال الملك عبد الله لرئيس إسرائيل بعد استقباله في قصر الحسينية غرب العاصمة عمّان، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إسرائيلي للأردن، إن "السلام بات أكثر إلحاحا الآن" لإنهاء صراع "طال كثيرا".

وجاء في بيان للديوان الملكي أن العاهل الأردني استنكر "العنف بجميع أشكاله"، وأضاف أن "هذا الصراع قد طال كثيرا، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف".

واعتبر أن زيارة هرتسوغ "فرصة للنقاش العميق حول كيفية المضي إلى الأمام بجهود تحقيق السلام العادل والدائم، وبناء مستقبل يحمل الفرص الواعدة للجميع، يتحقق فيه الأمن المشترك، بعيدا عن الأزمات والعنف".

وأفاد بيان إسرائيلي بأن ملك الأردن قدم لهرتسوغ تعازيه في مقتل 5 إسرائيليين في عملية نفذها شاب فلسطيني قرب تل أبيب أول أمس الثلاثاء، وذلك وسط مخاوف إسرائيلية من تصاعد الهجمات قبيل شهر رمضان.





تأهب إسرائيلي

وقد وضعت إسرائيل، الأربعاء، قواتها في حالة تأهب قصوى بعد عملية تل أبيب، كما يأتي اجتماع الملك عبد الله وهرتسوغ بعد مقتل 11 إسرائيليا في 3 هجمات بأسلحة نارية وبيضاء نفذها فلسطينيون خلال أسبوع.

واستقبل العاهل الأردني الثلاثاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه "التهدئة الشاملة" في القدس و"منع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد" مع اقتراب شهر رمضان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

كما التقى العاهل الأردني في العاشر من الشهر الجاري وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، والتقى الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في ظل تحركات سياسية مكثفة بالمنطقة.

وتتخوف أوساط رسمية إسرائيلية من تدهور الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين خلال رمضان، خاصة في القدس ولا سيما أن الأعياد اليهودية تتزامن مع مناسبات فلسطينية، وسط استعداد جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى.