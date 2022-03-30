سياسة|قطر

على هامش مؤتمر دول جوار أفغانستان.. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع نظيريه الإيراني والصيني

لقاء وزير الخارجية القطري مع نظيره الايراني في الصين
لقاء الوفد القطري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن (يمين) مع الجانب الإيراني في الصين (موقع الخارجية القطرية)
30/3/2022

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مستجدات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأفاد موقع الخارجية القطرية أن الاجتماع، الذي عقد بين الجانبين على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر دول جوار أفغانستان المنعقد بالصين، تناول العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الشيخ محمد، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للخارجية القطرية فإن الوزير الصيني أثنى -خلال اللقاء المنعقد على هامش مؤتمر دول جوار أفغانستان- على دور الدوحة كلاعب رئيسي دولي في مجال الوساطة وتحقيق السلام.

كما أعرب الوزير الصيني عن تقدير بلاده لجهود دولة قطر الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم الدوحة لمبادرة الحزام والطريق.

المصدر : الجزيرة