قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على 3 ممرات إنسانية لإجلاء سكان ماريوبول اليوم الأربعاء، وبينما شككت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بقرار موسكو تقليص نشاطها العسكري في محيط كييف، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج بسبب الحرب تجاوز 4 ملايين.

وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية صرح أمس الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، في المقابل ذكر الكرملين أن بوتين شدد لماكرون على ضرورة تسليم الأوكرانيين بماريوبول سلاحهم أولا من أجل تسوية الوضع الإنساني.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الروس لم يكونوا مستعدين ولا قادرين على السيطرة على كييف، مضيفة "لم نر ما يؤكد أن وحدات من الجيش الروسي بدأت تنسحب من جبهات القتال حول كييف".

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إدارته ستراقب التزام روسيا وستواصل فرض عقوبات عليها.

من جهة أخرى، قالت تركيا إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب، كما كشف الوفدان المفاوضان عن شروطهما.

وفي تطور ميداني لافت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية وقوع سلسلة انفجارات في قرية كراسني أوكتيابر في المقاطعة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا عدم سقوط ضحايا، دون الإفصاح عن ماهية هذه الانفجارات.

رئيس وزراء الدانمارك: نؤيد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

وزارة الدفاع النرويجية: استكمال مد أوكرانيا بشحنة يبلغ قوامها ألفي صاروخ مضاد للدبابات من طراز "إم72" (M72)، ليرتفع إجمالي ما أرسلته النرويج إلى أوكرانيا إلى 4 آلاف صاروخ.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا: قصف جوي ومدفعي روسي على مبنى الصليب الأحمر في مدينة ماريوبول.

