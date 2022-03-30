قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على 3 ممرات إنسانية لإجلاء سكان ماريوبول اليوم الأربعاء، وبينما شككت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بقرار موسكو تقليص نشاطها العسكري في محيط كييف، قالت الأمم المتحدة إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج بسبب الحرب تجاوز 4 ملايين.

وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية صرح أمس الثلاثاء بأن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية في مدينة ماريوبول (جنوب شرق)، في المقابل ذكر الكرملين أن بوتين شدد لماكرون على ضرورة تسليم الأوكرانيين بماريوبول سلاحهم أولا من أجل تسوية الوضع الإنساني.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الروس لم يكونوا مستعدين ولا قادرين على السيطرة على كييف، مضيفة "لم نر ما يؤكد أن وحدات من الجيش الروسي بدأت تنسحب من جبهات القتال حول كييف".

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إدارته ستراقب التزام روسيا وستواصل فرض عقوبات عليها.

من جهة أخرى، قالت تركيا إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب، كما كشف الوفدان المفاوضان عن شروطهما.

وفي تطور ميداني لافت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية وقوع سلسلة انفجارات في قرية كراسني أوكتيابر في المقاطعة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا عدم سقوط ضحايا، دون الإفصاح عن ماهية هذه الانفجارات.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 35 من هذه الحرب:

منذ 8 دقائق

وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية:

دول أوروبية تدرس تشديد العقوبات على موسكو واستهداف المزيد من المصارف وأفراد النخبة.

العقوبات الأوروبية الجديدة تهدف لزيادة الضغط الغربي على الاقتصاد الروسي.

منذ 48 دقيقة

مستشار الرئيس الأوكراني:

لا يمكن إجراء استفتاء الآن لأننا في حالة حرب ونطبق قانون الطوارئ.

سنجري استفتاء على أي اتفاق مع روسيا بعد أن تسحب قواتها من أراضينا.

قدمنا مقترحاتنا للجانب الروسي وطالبنا بعقد لقاء بين بوتين والرئيس زيلينسكي.

نتوقع عقد اجتماع بين بوتين والرئيس زيلينسكي في وقت قريب.

كل الذرائع التي قدمتها روسيا لشن الحرب على بلادنا لم تكن موجودة.

هناك إمكانية لتوقيع اتفاق أولي مع روسيا خلال يومين.

يجب أن نحصل على ضمانات أمنية بعدم شن حرب جديدة علينا.

منذ ساعتين

الرئيس الأوكراني:

الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات إضافية على الأراضي الأوكرانية.

الطريقة الوحيدة لحمل روسيا على السلام هي فرض مزيد من العقوبات عليها.

رئيس وزراء الدانمارك: نؤيد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع النرويجية: استكمال مد أوكرانيا بشحنة يبلغ قوامها ألفي صاروخ مضاد للدبابات من طراز "إم72" (M72)، ليرتفع إجمالي ما أرسلته النرويج إلى أوكرانيا إلى 4 آلاف صاروخ.

منذ ساعتين

وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دنيسوفا: قصف جوي ومدفعي روسي على مبنى الصليب الأحمر في مدينة ماريوبول.

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها وتركز على العمليات الهجومية في منطقة العمليات الشرقية، وزيادة الدعم في دونيتسك وتافريا.

تواصل القوات الروسية الحشد في منطقة محطة تشرنوبل للطاقة النووية.

على روسيا سحب قواتها من منطقة تشرنوبل على الفور.

ركزت القوات الروسية على استهداف القوات الأوكرانية، ومنشآت البنية المدنية في تشيرنيهيف بالمدفعية.

القوات الروسية تواصل حصار خاركيف، وتوجيه ضربات مدفعية على المناطق السكنية في المدينة.

#Ukraine: Two Russian 152mm 2S19 Msta-S self-propelled howitzers were lost somewhere in the North East. They appear to be operable. [Corrected typo] pic.twitter.com/BW6j0AIEQF — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 30, 2022

منذ ساعتين

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون:

نحتاج إلى زيادة الضغط الاقتصادي على بوتين، ولا يمكن رفع العقوبات عن موسكو بمجرد وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

نعمل مع القوة الاستكشافية المشتركة لدول البلطيق لمواجهة العدوان الروسي، ودعم أوكرانيا.

منذ ساعتين

قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية: مناورات لسفن روسية قرب أوديسا (جنوب غرب)، واحتمال القيام بعملية إنزال.

منذ ساعتين

وكالة الإعلام الروسية: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأن موسكو ستعمل مع إيران على اتخاذ خطوات عملية تستهدف الالتفاف على العقوبات الغربية.

منذ 3 ساعات

الخارجية الروسية: إنشاء خط أنابيب غاز "السيل الباكستاني" يعد أولوية لروسيا وباكستان.

منذ 3 ساعات

محافظ ميكولايف (جنوب): المفاوضات لم تغير شيئا في ميكولايف، والقوات الروسية تعزز حشودها على الحدود الشرقية.

منذ 3 ساعات

تعيين خبراء أممين:

عينت الأمم المتحدة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى خلال الصراع في أوكرانيا.

ويترأس النرويجي إريك موس اللجنة المفوضة "للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم ذات الصلة في سياق عدوان الاتحاد الروسي على

أوكرانيا".

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع من مارس/آذار الحالي على تشكيل لجنة تحقيق لمدة عام، بناء على طلب أوكرانيا وحلفاء من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

مفوضة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني:

القوات الروسية استهدفت المكتب الميداني للبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في ماريوبول.

القوات الروسية قصفت المناطق السكنية في أفدييفكا بالمدفعية وصواريخ "توشكا يو" (Tochka-u).

الروس يستهدفون الأحياء السكنية في لوغانسك بالأسلحة الثقيلة ويتسببون في أزمة إنسانية.

منذ 4 ساعات

الكرملين:

لا نستطيع الإعلان عن نتائح جادة في المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

الوفد الروسي سيقدم توضيحات إضافية بشأن عملية التفاوض مع أوكرانيا.

صياغة كييف لمقترحاتها بشكل ملموس على الورق في مفاوضات إسطنبول عمل إيجابي.

نعمل على توسيع استخدام العملة الوطنية مع الدول الأخرى.

آليات استيفاء مستحقات الغاز بالروبل لن تبدأ من نهاية الشهر الجاري والعملية ستستغرق وقتا طويلا.

القرم جزء من روسيا ودستورنا يمنع بحث مصير المناطق الروسية مع أي أحد.





منذ 4 ساعات

أمين عام الناتو لصحيفة لوموند:

استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية سيكون له عواقب وخيمة.

نحترم جميع قرارات أوكرانيا، سواء قررت التقدم للعضوية أم لا.

طالما تمتلك روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية أسلحة نووية، فلن يكون العالم أكثر أمانًا إذا لم نمتلكه.

الناتو تحالف إقليمي يركز على أميركا الشمالية وأوروبا، لكنه يواجه تهديدات عالمية.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: برلين تعلن الإنذار المبكر ضمن خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز على خلفية الحرب في أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

رئيس الوزراء البولندي: سنفرض حظرا شاملا على الفحم الروسي بحلول أبريل أو مايو، وسنتوقف عن استخدام النفط الروسي بحلول نهاية العام.

منذ 5 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم أماكن العبادة كنقاط لجمع ونقل الأسلحة لقواته.

منذ 5 ساعات

4 مليون لاجئ

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ بدء التدخل الروسي أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أكثر من 2.3 مليون شخص وصلوا إلى بولندا، بينما دخل أكثر من 608 آلاف شخص إلى رومانيا، فيما توجه نحو 387 ألفا إلى مولدوفا، و364 ألفا إلى المجر.

منذ 5 ساعات

سلطات تشيرنيهيف: القوات الروسية شنت غارات جوية الليلة الماضية على نيجين ودمرت منشآت مدنية ومراكز تجارية.

منذ 6 ساعات

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "العقوبات الجهنمية" ضد روسيا لها عواقب سلبية على الدول الغربية.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

صواريخ روسية عالية الدقة دمرت مستودعات وقود كبيرة في منطقتي ستاروكونستانتينوف وخميلنيتسكي.

الطيران الروسي استهدف مقر قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في بيريزنيغوفاتوي بمنطقة ميكولايف.

دمرنا مستودعي صواريخ والمدفعية في منطقة دونيتسك باستخدام صواريخ إسكندر.

قواتنا دمرت 64 منشأة عسكرية أوكرانية خلال اليوم الماضي.

أسقطنا مقاتلة أوكرانية طراز سوخوي 24 في منطقة ريفنا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

منذ 6 ساعات

الإدارة العسكرية في دونتيسك:

القوات الروسية تستمر في قصف خط التماس بأكمله وتشن غارات على مارينكا ونوفوميكايليفكا.

ضحايا بين المدنيين بعد قصف روسي عنيف لأفدييفكا ومارينكا وكراسنوهوريفكا.

الداخلية الأوكرانية: القوات الروسية استهدفت المناطق السكنية في خاركيف بكثافة وحرائق واسعة النطاق في أماكن مختلفة.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: أكثر من 17 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

منذ 6 ساعات

الخارجية الروسية: وزيرا خارجية بلدنا والصين يؤكدان عدم جدوى العقوبات المفروضة علينا من قبل واشنطن وحلفائها.

بورصة موسكو: الروبل يستعيد خسائره بتراجع الدولار واليورو أمامه لليوم العاشر على التوالي.

منذ 7 ساعات

ممرات إنسانية في ماريوبل

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على 3 ممرات إنسانية لإجلاء سكان ماريوبول اليوم، وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن بلادها طلبت من المفاوضين الروس السماح بفتح 97 ممرا لخروج المدنيين من الأماكن الأكثر تضررا في كييف، وخاركيف (شرق) وخيرسون (جنوب) وتشرنيهيف (شمال) ومناطق أخرى.

منذ 7 ساعات

تاس عن الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تريد تحويل الاتحاد الأوروبي إلى ملحق بحلف الناتو.

منذ 7 ساعات

السلطات الانفصالية في دونيتسك: مقتل شخصين وتدمير 16 منزلا جراء قصف أوكراني لمدينة غورلوفكا الليلة الماضية.

حاكم لوغانسك: فصل 185 محطة كهرباء فرعية وانقطاع التيار عن 30 ألف شخص بسبب القصف الروسي.

منذ 8 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تنتشر في زاباروجيا وخيرسون وتضع المعدات العسكرية في الأحياء السكنية.

القوات الروسية نشرت نقاط تفتيش على أطراف مليتوبول لاختطاف الناشطين والمسؤولين.

يخطط الروس لتنظيم موجة أخرى من التعبئة اعتبارا من 1 أبريل/نيسان في لوغانسك.

قواتنا صدت 4 هجمات للروس في دونيتسك ولوغانسك وكبدتهم خسائر.

منذ 8 ساعات

السفير الروسي بواشنطن: التصريحات الأميركية بشأن مسؤولية موسكو عن الأزمة الغذائية هي جزء من الحرب الإعلامية ضدنا.

السلطات الانفصالية في لوغانسك: المدينة تعرضت مجددا لقصف صاروخي أوكراني.

منذ 9 ساعات

الاستخبارات البريطانية:

وحدات روسية تعرضت لخسائر واضطرت للعودة لبيلاروسيا وروسيا لإعادة التنظيم والإمداد.

من المرجح أن تعوض روسيا تراجعها البري من خلال ضربات صاروخية ومدفعية.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/ete9x5Ty71 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/202UH5Uz8t — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2022

حاكم إقليم لوغانسك: مناطق سكنية في ليزيتشانسك الأوكرانية تعرضت لقصف مدفعي.

تقرير استخباري أوكراني: الادعاء الروسي بالانسحاب من كييف وتشيرنيهيف يهدف إلى تضليل القيادة العسكرية الأوكرانية.

منذ 9 ساعات

أسوشيتد برس: مسؤولون غربيون يقولون إن موسكو تعزز قواتها في دونباس لتطويق القوات الأوكرانية.

منذ 10 ساعات

الولايات المتحدة تحذّر رعاياها في روسيا

حذّرت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا من خطر تعرّضهم "للاعتقال" على أيدي السلطات الروسية، مجدّدة مناشدتها المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى هذا البلد وأولئك الموجودين فيه مغادرته في الحال.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ هناك "إمكانية لتعرّض مواطنين أميركيين للمضايقة" من قبل قوات الأمن الروسية، "بما في ذلك الاعتقال"، وذلك بسبب موقف واشنطن من الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 11 ساعة

زيلينسكي يعتزم إلقاء كلمة أمام برلمان أستراليا

أظهرت سجلات البرلمان الأسترالي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي كلمة أمام البرلمان عبر الفيديو مساء غد الخميس.

وأشارت السجلات إلى أن وزير العمل ستيوارت روبرت أبلغ البرلمان بأن زيلينسكي سيلقي الكلمة عبر الفيديو في الخامسة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (06.30 بتوقيت غرينتش).

منذ 14 ساعة

البنتاغون: روسيا "تعيد تموضع" قواتها قرب كييف ولم تنسحب

أعلن البنتاغون أن روسيا أعادت تموضع "عدد قليل" من قواتها قرب كييف، لكنها لم تنسحب وربما تتحضر للقيام بـ"هجوم كبير" في مكان آخر من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "نشهد عددا صغيرا (من الجنود الروس) يبدو أنهم يبتعدون الآن عن كييف، في اليوم نفسه الذي قال فيه الروس إنهم ينسحبون" من هناك.

وكان كيربي يتحدث بعد ساعات فقط من إعلان نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن روسيا ستقلص عملياتها العسكرية باتجاه كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية، عقب تحقيق تقدم في محادثات السلام بإسطنبول.

وعلّق كيربي "ما بإمكاني إبلاغكم به هو أن الغالبية العظمى من القوات المحتشدة ضد كييف التي رأيناها لا تزال في مكانها"، مضيفا "لقد رأينا فقط عددا صغيرا بدأ بالتحرك بعيدا عن كييف".

وتابع كيربي "إن روسيا فشلت في هدفها بالاستيلاء على كييف"، لكن "هذا لا يعني أنّ التهديد المحيط بكييف قد انتهى".

منذ 15 ساعة

الدفاع البريطانية: من المتوقع أن تحوّل روسيا القوة القتالية من الشمال إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.





منذ 15 ساعة

زيلينسكي: محادثات روسيا يمكن وصفها بالإيجابية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف انفجارات القذائف الروسية.

وفي كلمة في ساعة متأخرة من الليل، عبر زيلينسكي أيضا عن حذره حيال تعهد روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بشكل كبير في بعض المناطق، وقال إن جهود أوكرانيا الدفاعية لن تتقلص.

وقال الرئيس الأوكراني إن كييف لم تر أي سبب يدعو إلى تصديق كلام بعض ممثلي روسيا، مضيفا "يمكننا القول إن الإشارات التي نتلقاها من المحادثات إيجابية لكنها لا توقف انفجارات القذائف الروسية".

وتابع زيلينسكي "على الرغم من هذا التعهد لم يصبح الوضع أكثر سهولة.. لا تزال لدى الجيش الروسي قدرة كبيرة على مواصلة الهجمات ضد دولتنا"، مؤكدا "لن نقلص جهودنا الدفاعية".

وجدد زيلينسكي القول إن نجاح أي اتفاق سلام يتطلب مغادرة القوات الروسية، وإنه لن تكون هناك مساومة حول سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.