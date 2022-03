الهند.. هندوس يحاصرون أحد المساجد في كارناتاكا وغضب بعد الإفراج عن مصمم تطبيق لبيع النساء المسلمات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمظاهرات هندوسية تحاصر أحد المساجد في ولاية كارناتاكا الهندية، في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للإفراج عن مصمم تطبيق لبيع النساء الهنديات المسلمات.

وذكر الصحفي الهندي إرشاد محمد -عبر حسابه على موقع تويتر- أن المظاهرة كانت عبارة عن مسيرة سياسية من تنظيم السياسي اليميني وعضو البرلمان الهندي تيجاسفي سوريا، وكانت من المفترض أن تسير من مدينة بنجلور إلى مدينة كولر في ولاية كارناتاكا.

وعند وصول المسيرة إلى محيط مسجد "حسين ماكن" في مدينة كولر، بدأ المشاركون فيها -كما يظهر في مقاطع الفيديو- بافتعال الفوضى والصياح، وحتى الرقص والغناء حول المسجد.

وتعليقًا على الحادثة، هاجمت الناشطة أمينة كوثر البرلماني الهندي تيجاسفي سوريا، قائلة إنه "أينما يذهب ينشر الإسلاموفوبيا"، مضيفة أن "هذه هي الطريقة التي تتعامل بها أغلبية تيار الهندوتفا اليميني مع الأقليات وأماكن عبادتهم في الهند".

Tejasvi Surya had organised a cycle rally from Bangalore to Kolar on March 21. When the rally reached the Hussaini Makan Masjid of Kolar the people who participated in the rally stopped and started doing this nuisance.

What is the message? pic.twitter.com/9UwiZlGbEm

— Mohammed Irshad H (@Shaad_Bajpe) March 29, 2022