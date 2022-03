إقليم كردستان يرفض قرار القضاء العراقي بشأن إنتاجه النفطي

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني اليوم الخميس رفضه قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط المُنتج في الإقليم، مشددا على أن أربيل ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة الاتحادية بشأن تصريحات البارزاني، لكن بغداد تقول إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة ببيع الخام العراقي.

وعقد البارزاني صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في أربيل، تعليقا على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالبلاد) في 15 فبراير/شباط الماضي، ويُلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج إلى الحكومة الاتحادية.

وقال البارزاني إن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم يعد انتهاكا للدستور ولشعب كردستان.

وتابع البارزاني "طلبنا من الحكومة العراقية منحنا فرصة للحوار بشأن النفط والغاز، إلا أنه للأسف لم يتم منحنا هذه الفرصة "، وتم اتخاذ هذا القرار المنفرد المخالف لروح الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الاتحادي.

I feel it is important to make clear our position regarding the recent ruling by the so-called Federal Supreme Court. This blatant political move by an unconstitutional court is a gross violation of the Iraqi Constitution designed to cause us serious economic and political harm. pic.twitter.com/dzOcDzhhWf

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) March 3, 2022