موسكو تتوعد "مرتزقة الغرب" في أوكرانيا

توعدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مواطني الدول الغربية القادمين للقتال ضد موسكو في أوكرانيا، وقالت إنها لن تعاملهم كأسرى حرب.

وقالت الوزارة -في موجز صحفي- إن كل المرتزقة الغربيين الذين يأتون للقتال في أوكرانيا لن تتم معاملتهم كأسرى حرب.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في خطاب وجّهه لشعبه اليوم الخميس- أن بلاده ستستقبل الدفعة الأولى من المقاتلين الأجانب، وعددهم 16 ألف متطوع، ليدافعوا عن حرية أوكرانيا وشعبها.

وقال زيلينسكي إن الروس غيروا التكتيكات بسبب صمودنا، ونقول لروسيا إنها ستدفع ثمن أفعالها بحق شعبنا وبلدنا.

وكان زيلينسكي وقّع مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية بدخول البلاد من دون تأشيرة.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه بدءا من الأول من مارس/آذار الجاري سيبدأ العمل بنظام دخول من دون تأشيرة بما يسمح بدخول الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتًا خلال فترة سريان الأحكام العرفية، واستثنى المرسوم من ذلك المواطنين الروس.

وعقب إعلان زيلينسكي عن "الفليق الدولي" قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تعمل على إنشاء وحدة جديدة لاستيعاب مقاتلين أجانب يرغبون في التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن زيلينسكي لم يوضح من أين سيأتي هؤلاء المتطوعون، موضحة أن معظم المقاتلين الأجانب الموجودين حاليا في أوكرانيا منذ استيلاء الانفصاليين الموالين لروسيا عام 2014 على أجزاء من إقليم دونباس من دول الاتحاد السوفياتي السابق مثل جورجيا وبيلاروسيا.

ومنذ الإعلان الأوكراني، سمحت لاتفيا لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا، لكن الدانمارك وكندا حذرتا من مخاطر الانضمام، ورأت المملكة المتحدة أنه من غير المناسب انتساب المدنيين للقتال.

وفي أميركا، حذرت وزارة الخارجية من انتهاك قانون يحظر التجنيد في الجيوش الأجنبية أثناء التواجد على الأراضي الأميركية.

وأطلقت روسيا -فجر 24 فبراير/شباط الماضي- عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.