سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

الجيش الأوكراني يحتفي بالمسيّرة التركية "بيرقدار" بأغنية حماسية

طائرة بيرقدار خلال استعراض عسكري سابق في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
3/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202202:59 AM (مكة المكرمة)

احتفت أوكرانيا على طريقتها بالطائرة المسيّرة التركية "بيرقدار تي بي-2" (Bayraktar TB-2) بالنظر إلى دورها في استهداف أرتال الجيش الروسي في مناطق متعددة من أوكرانيا.

ونشرت القوات البرية الأوكرانية أغنية حماسية تُفاخر بإمكانات مسيّرة "بيرقدار"، وذكر حساب القوات البرية عبر فيسبوك أن نشر الأغنية هو "انتقام للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وتتار القرم".

ومما جاء في كلمات الأغنية الأوكرانية "جاءتنا الخراف لتعيد بناء الدولة القديمة، لكنّ لدينا راعيا لهذه الخراف، لدينا البيرقدار"، وفي مقطع آخر من الأغنية نجد ما يلي "أحضروا كل جيوشهم ومعداتهم وصواريخهم القوية، لكنّ لدينا تعليقا من كلمة واحدة.. بيرقدار!"

ونشر عدد من الناشطين والصحفيين في أوكرانيا أخبارا وصورا وفيديوهات عن ضربات طائرات "بيرقدار" التي استهدفت القوات الروسية التي بدأت فجر الخميس الماضي حربها على أوكرانيا من 3 محاور هي الشمال والشرق والجنوب.

ونشر حساب لصحفيين في أوكرانيا تغريدة ذكر فيها أن مركز تدريب للكلاب البوليسية في كييف أطلق على جرو اسم "بيرقدار"، وقد أصبح رمزا لتطبيق القانون، بحيث إنه يشعر باقتراب العدو، والتحذير قبل وقوع انفجار.

وكتب السيناتور الأميركي البارز ماركو روبيو "أوكرانيا تُلحق أضرارا جسيمة بخطوط إمداد روسيا بمركبات جوية قتالية من دون طيار، (بيرقدار تي بي-2) التركية".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء التركية نشرت الأحد الماضي فيديو قالت إنه يوثق تدمير طائرات "بيرقدار تي بي-2" لرتل عسكري روسي خلال هجومه على أوكرانيا.

يذكر أن "بيرقدار تي بي-2" أول طائرة من دون طيار منتجة محليا في تركيا طورتها شركة شركة "بايكار" التركية في منتصف عام 2010.

المصدر : وكالة سند