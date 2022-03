الجيش الأوكراني يحتفي بالمسيّرة التركية "بيرقدار" بأغنية حماسية

احتفت أوكرانيا على طريقتها بالطائرة المسيّرة التركية "بيرقدار تي بي-2" (Bayraktar TB-2) بالنظر إلى دورها في استهداف أرتال الجيش الروسي في مناطق متعددة من أوكرانيا.

ونشرت القوات البرية الأوكرانية أغنية حماسية تُفاخر بإمكانات مسيّرة "بيرقدار"، وذكر حساب القوات البرية عبر فيسبوك أن نشر الأغنية هو "انتقام للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وتتار القرم".

ومما جاء في كلمات الأغنية الأوكرانية "جاءتنا الخراف لتعيد بناء الدولة القديمة، لكنّ لدينا راعيا لهذه الخراف، لدينا البيرقدار"، وفي مقطع آخر من الأغنية نجد ما يلي "أحضروا كل جيوشهم ومعداتهم وصواريخهم القوية، لكنّ لدينا تعليقا من كلمة واحدة.. بيرقدار!"

ونشر عدد من الناشطين والصحفيين في أوكرانيا أخبارا وصورا وفيديوهات عن ضربات طائرات "بيرقدار" التي استهدفت القوات الروسية التي بدأت فجر الخميس الماضي حربها على أوكرانيا من 3 محاور هي الشمال والشرق والجنوب.

ونشر حساب لصحفيين في أوكرانيا تغريدة ذكر فيها أن مركز تدريب للكلاب البوليسية في كييف أطلق على جرو اسم "بيرقدار"، وقد أصبح رمزا لتطبيق القانون، بحيث إنه يشعر باقتراب العدو، والتحذير قبل وقوع انفجار.

A puppy nicknamed Bayraktar has appeared at a police dog training center in #Kyiv region. This German Shepherd puppy has become a real mascot for law enforcement. Bayraktar can feel when the enemy beings their approach, and can react a few minutes before the explosions begin. pic.twitter.com/iJlTNH4EMG

