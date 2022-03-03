بن سلمان: لا أهتم بما يفهمه بايدن عني وعلاقتنا مع قطر أفضل من أي وقت مضى

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن علاقة السعودية مع قطر الآن أفضل من أي وقت مضى في التاريخ، مشددا على أنه "لا يهتم" إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن يسيء فهمه.

وأضاف بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" (The Atlantic) نُشرت اليوم الخميس، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "شخص رائع".

وردا على سؤال بأن الرئيس الأميركي يسيء فهمه، أجاب "ببساطة لا أهتم، الأمر يرجع لبايدن في التفكير في مصالح أميركا".

وأضاف أنه ينبغي للبلدين ألا يتدخلا في الشؤون الداخلية لبعضهما.

وهاجم ولي العهد السعودي جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها "تلعب دورا كبيرا في كل هذا التطرف وبعض أعضائها يمثلون جسرا له".

وعن علاقة الرياض بطهران، أكد بن سلمان أن المملكة أجرت مناقشات مع إيران في الأشهر الأربعة الماضية، وأنه يأمل أن يصل البلدان إلى موقف جيد يشكل مستقبلا مشرقا لهما.

وأضاف "إيران جارة للأبد، وليس بإمكاننا التخلص منهم (الإيرانيين) وليس بإمكانهم التخلص منا، ومن الأفضل أن نحل الأمور مع إيران وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش".

وفي سياق متصل، قال بن سلمان إن المملكة تنظر إلى إسرائيل "كحليف مُحتمل"، و"لكن قبل ذلك عليها حل مشاكلها مع الفلسطينيين".