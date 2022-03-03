تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. القوات الروسية تسيطر على خيرسون وكييف تعلن حالة الطوارئ

تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة لليوم الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، في وقت دخلت فيه الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا بـ"التوقف فورا عن استخدام القوة" ضد جارتها.

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرق)، وخيرسون (جنوب) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وكان الموقف الأبرز أمس الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 من جنودها منذ بداية هجومها العسكري على أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن حصيلة خسائرها منذ بدء عمليتها العسكرية يوم الخميس الماضي.

وفيما يأتي آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا في يومها الثامن:

منذ 32 دقيقة

وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن الحكومة الهندية: قمة افتراضية اليوم بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند.

منذ 39 دقيقة

لاجئون

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي قوله اليوم الخميس إن مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم نحو الدول المجاورة منذ بدء الحرب.

منذ 43 دقيقة

وكالة تاس الروسية: إجلاء أكثر من 142 ألف من سكان دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير/شباط الماضي.

منذ 45 دقيقة

إعلام أوكراني: مقتل 8 أشخاص، بينهم طفلان، في هجوم روسي على مبنى سكني بمدينة إيزيوم في خاركيف.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: لأول مرة يعترف الروس بخسائرهم البشرية مؤكدين مقتل 498 من جنودهم وإصابة 1597.

منذ ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: العدو لم يحقق هدفه بالاستيلاء على ماريوبول والوصول لحدود منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ ساعة

فايننشال تايمز عن مصدر دفاعي أميركي: القافلة الروسية المتجهة نحو كييف توقفت بسبب المقاومة ونقص الإمدادات.

منذ ساعتين

"سي إن إن" (CNN): تقارير استخبارية غربية تظهر طلب الصين من روسيا إرجاء غزو أوكرانيا حتى انتهاء أولمبياد بكين.

منذ ساعتين

الخارجية الأميركية: موسكو تشدد الخناق على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

منذ 3 ساعات

رويترز: سعر النفط من خام برنت يرتفع إلى نحو 117 دولارا للبرميل الواحد.

منذ 3 ساعات

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين عبر تويتر: أوكرانيا شهدت لجوء نحو مليون شخص إلى الدول المجاورة في 7 أيام فقط.

منذ 3 ساعات

سقوط خيرسون

أكد مسؤولون أوكرانيون -اليوم الخميس- أن الجيش الروسي سيطر على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد التي كانت موسكو أعلنت منذ صباح الأربعاء سقوطها في قبضة قواتها في أعقاب معارك ضارية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة على تطبيق تلغرام إن "المحتلّين (الروس) موجودون في كل شوارع المدينة وهم خطرون جدا".

بدوره، أعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، أنه تحادث في مقر البلدية مع عسكريين روس لم يسمهم.

وأضاف رئيس البلدية في منشور على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة، ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة، ونحاول التعامل مع عواقب الغزو".

منذ ساعة

رويترز عن وزارة الدفاع الرومانية: ارتفاع عدد القتلى جراء تحطم مروحية إنقاذ عسكرية في البحر الأسود إلى 7. وكانت الطائرة أُرسلت في مهمة بحث وإنقاذ في ساعة متأخرة من

مساء الأربعاء بعد اختفاء طائرة عسكرية رومانية من طراز (ميغ 21 لانس آر) من على شاشات الرادار.

منذ 4 ساعات

فوكس نيوز عن مسؤولين أميركيين: عدة سفن حربية روسية تتجه من شبه جزيرة القرم إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، وقد تتعرض المدينة اليوم لهجوم برمائي روسي.

منذ 4 ساعات

مسؤول أميركي لموقع "إيه بي سي نيوز" (ABC news): سلمنا الثلاثاء عدة مئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات للجيش الأوكراني، ومن المتوقع تسليم شحنات إضافية من صواريخ أرض جو المحمولة في المستقبل القريب.

منذ 4 ساعات

برقية أميركية

قال موقع أكسيوس إن الخارجية الأميركية سحبت برقية أرسلتها إلى دبلوماسييها في 50 دولة، بعد 24 ساعة من إرسالها، وتتضمن إبلاغ دبلوماسيين من الهند والإمارات أن حيادهم تجاه أوكرانيا يضعهم في صف روسيا.

وبحسب الموقع، فإن البرقية اقترحت صياغات صريحة للدبلوماسيين الأميركيين لمحاولة إقناع الهند والإمارات بتغيير مواقفهما.

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لموقع أكسيوس إن البرقية أرسلت عن طريق الخطأ، ولهذا سُحبت.

منذ 5 ساعات

إدارة مدينة كييف تعلن حالة الطوارئ، وتدعو المواطنين للتوجه إلى الملاجئ والبقاء فيها هذه الليلة، وذلك عقب شن الطيران الروسي غارات عليها.

وكالة الأنباء الأوكرانية: مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين في استهداف منازل بمنطقة إيزوم في مقاطعة خاركيف.

منذ 6 ساعات





تصريحات أميركية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا، وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام.

وتابع الوزير الأميركي أن الباب سيبقى مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي، لكن هذا لا يمكن أن يحدث دون وقف التصعيد العسكري.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن التركيز ينصب الآن على بذل قصارى الجهد لتقديم الدعم للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.

وأكد أوستن -في تصريحات نقلتها شبكة "إن بي سي نيوز"- أن لا طائرات للولايات المتحدة فوق أجواء أوكرانيا، ولا حضور لها على الأرض، وأن من الصعب التأكد مما يحدث هناك.

وفي سياق آخر، نقلت شبكة "سي إن إن" عن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس سبل تقليل الاستهلاك الأميركي من النفط الروسي.

منذ 7 ساعات

خسائر الحرب

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أوكرانيا خسرت نحو 10% من قدراتها العسكرية، بينما خسرت روسيا 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها داخل أوكرانيا.

حذر مسؤولون غربيون من إمكانية تركيز روسيا على قصف دموي للمدن مع تحول الصراع إلى حرب استنزاف، وذكروا أن إستراتيجية روسيا في أوكرانيا بصدد التحول نحو إفناء بطيء للجيش الأوكراني.

قال الرئيس الأوكراني إن نحو 9 آلاف جندي روسي قتلوا خلال أسبوع، وإن الروح المعنوية لمن بقي على قيد الحياة تدهورت.

منذ 7 ساعات

صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف، ونقل مراسل الجزيرة أن انفجارا كبيرا هز وسط العاصمة.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن حالة التأهب الجوي أعلنت في كييف، وأن فرق الدفاع المدني استُنفرت، وطلبت من المواطنين في كييف التوجه إلى الملاجئ.

منذ 7 ساعات

بايدن: بوتين كان مخطئا في اعتقاده أنه قادر على تقسيمنا، والآن العالم الحر يحاسبه.

منذ 7 ساعات





الجنائية الدولية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، وذلك بعد تلقيه طلبا بذلك من 39 من الدول الأعضاء بالمحكمة.

وقال المدعي العام كريم خان "هذه الإحالات تمكّن مكتبي من المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وما بعدها، بما يشمل أي مزاعم في الماضي والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص".

منذ 7 ساعات

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأربعاء التصنيف السيادي لروسيا إلى "بي" (B) من "بي بي بي" (BBB) ردا على غزوها لأوكرانيا. وقالت فيتش إن روسيا وُضعت قيد "مراقبة تصنيف سلبية".

منذ 7 ساعات

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: مقتل عضو في بعثة المراقبة الخاصة خلال قصف في خاركيف بأوكرانيا.

منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن مسؤول عسكري رفيع: القوات الروسية لا تزال خارج كييف رغم ارتفاع وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي.





منذ 8 ساعات

واشنطن بوست عن متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية: المعركة في مدينة خيرسون مستمرة.

منذ 8 ساعات

الناتو: وصول 500 جندي فرنسي من قوة الرد التابعة للحلف إلى رومانيا لتقوية دفاعاتنا في الشرق.

منذ 8 ساعات

أكسيوس عن مسؤول في البنتاغون: سيطرة القوات الروسية على ماريوبول وخاركيف ستسمح لها بفصل شرق أوكرانيا.

أكسيوس عن مسؤول في البنتاغون: سيطرة روسيا على ماريوبول وخاركيف تسمح لها بإعاقة دفاع أوكرانيا عن كييف.

منذ 8 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا.

منذ 9 ساعات

قصف كييف

أصابت قذيفة المنطقة الجنوبية من محطة القطارات الرئيسية بكييف في ضربات جوية روسية جديدة، وفقا لشركة أوكرزاليزنيتسيا الأوكرانية للسكك الحديدية.

وقالت الشركة إن المحطة -التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن ميدان الاستقلال في العاصمة- أصيبت بأضرار طفيفة، مضيفة أن الهجوم وقع بينما كان يتم نقل آلاف النساء والأطفال إلى أماكن آمنة على متن قطارات.





ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان بالقرب من القضبان، إلا أن أوكرزاليزنيتسيا ذكرت أن خدمات القطارات ستستمر.

وانطلقت صافرات الإنذار من غارات جوية في مختلف أنحاء المدينة مساء اليوم. وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على قناة تليغرام أن "الوضع معقد"، حيث سمع دوي عدة انفجارات في المدينة.

منذ 9 ساعات

خيرسون

قال رئيس بلدية مدينة خيرسون الأوكرانية إيغور كوليخاييف -الأربعاء- إن القوات الروسية في شوارع المدينة، وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

وكانت الحكومة الأوكرانية قد هونت في وقت سابق من شأن تقارير عن سقوط خيرسون في أيدي الروس، وهو ما سيجعلها أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي.





وحث كوليخاييف الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، ودعا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارا، ومثنى أو فرادى فقط.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن عمدة خيرسون قوله إن قائد القوات الروسية أبلغهم أنه سينشئ إدارة جديدة مماثلة لدونيتسك ولوغانسك.

منذ 9 ساعات

بوليتيكو: شركة أميركية سترسل 4 طائرات من طراز ميغ 29 (MiG 29) إلى أوكرانيا، بناء على طلب الحكومة الأميركية.

منذ 9 ساعات

إطلاق مؤجل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تأجيل اختبار إطلاق صاروخ "مينتمان" الباليستي العابر للقارات، وسط التوترات بين الغرب مع روسيا، بعد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي -في مؤتمر صحفي- إنه في محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية في الانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتأجيل تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات مينتمان 3، المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قرار لدعم أوكرانيا.





حصيلة ضحايا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية -الأربعاء- مقتل 498 من جنودها منذ بداية هجومها العسكري على أوكرانيا. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن حصيلة خسائرها منذ بدء عمليتها العسكرية الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن 498 من العسكريين الروس قتلوا، بينما أصيب 1597 آخرون بجروح خلال العمليات العسكرية.

وأضاف المتحدث أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

وتشير التقديرات الرسمية الأوكرانية إلى سقوط أكثر من 6 آلاف قتيل روسي منذ بداية الهجوم.

منذ 9 ساعات

"إن بي سي" عن مسؤولين في الكونغرس: الولايات المتحدة سلمت أكثر من 200 صاروخ ستينغر لأوكرانيا.

منذ 9 ساعات

واشنطن بوست: عمدة كييف يقول إن القوات الروسية تقترب أكثر فأكثر من العاصمة.