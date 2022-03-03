أنباء عن زيارة قريبة لمدير وكالة الطاقة الذرية إلى إيران وسط حديث عن قرب التوصل لاتفاق نووي

أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية للأنباء بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران يوم السبت القادم، مشيرة إلى أن ذلك قد يساعد في تمهيد الطريق نحو إحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية.

ويأتي تقرير الوكالة في وقت يسعى فيه المفاوضون في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال للاتفاق.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه على الرغم من التقدم في المفاوضات، فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وكان قد تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تُعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.

وقالت وكالة نورنيوز في تقريرها، دون ذكر مصدر، إنه "إذا أمكن أن تساعد زيارة غروسي الوكالة وطهران في التوصل إلى خارطة طريق لحل القضايا القائمة بشأن الضمانات، فإنها قد تساعد في إحياء الاتفاق النووي في فيينا".

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي بأن إيران لم تقدم تفسيرا لآثار اليورانيوم في "إعلانات الضمانات" المقدمة للوكالة.

ويأتي الإعلان عن زيارة غروسي المزمعة في وقت وصل فيه المفاوضون على ما يبدو إلى المراحل النهائية من محاولة إحياء الاتفاق النووي.

اتفاق "يُعتد به"

وسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، ودفع ذلك طهران لانتهاك القيود النووية للاتفاق.

ونقلت وكالة نورنيوز في وقت سابق عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله للبرلمانيين الإيرانيين "التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن بعهودها وتخاذل الأوروبيين تجعل من الضروري" أن تسعى إيران للدفاع عن مصالحها عبر التوصل إلى اتفاق نووي "يعتد به".

وقال 3 مسؤولين إيرانيين قريبين من المحادثات إن مجموعة واسعة من العقوبات، تشمل تلك التي تمنع طهران من تصدير نفطها والعقوبات المفروضة على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، سترفع إذا تم إحياء اتفاق 2015.

وقال مبعوث روسيا للمحادثات ميخائيل أوليانوف لرويترز، وهو الأكثر تفاؤلا بين رؤساء الوفود، عندما سئل عن المحادثات "نحن على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية".