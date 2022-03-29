مقتل قائد أمني بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بمحافظة عدن

قالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين اغتالوا العقيد كرم المشرقي قائد القطاع الثامن بقوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأوضحت المصادر أن مسلحين مجهولين هاجموا معسكرا للحزام الأمني بمدينة الشيخ عثمان بعدن، وأطلقوا النار على المشرقي وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار.

وكانت مواجهات عنيفة قد شهدتها المدينة منتصف العام الماضي خلفت قتلى وجرحى بين قوات المشرقي وقوات اللواء الثالث دعم وإسناد بقيادة نبيل المشوشي الموالية للمجلس الانتقالي أيضا، على خلفية السيطرة على مدينة الشيخ عثمان.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات منذ أغسطس/آب 2019، وتشهد المدينة بين الحين والآخر اشتباكات بين قوات متصارعة تابعة له، فضلًا عن أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وبين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء.