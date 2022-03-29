كييف أنشأت فيلقا للمقاتلين الأجانب.. 7 دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم الذهاب للقتال في أوكرانيا

دعت 7 دول في الاتحاد الأوروبي مواطنيها إلى الامتناع عن التطوع لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد القوات الروسية، وذلك ضمن بيان مشترك عن وزراء العدل المجتمعين في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين، وكانت كييف أنشأت قبل أيام فيلق يضم المقاتلين الأجانب.

وجاء في بيان نشر بعد اجتماع أمس الاثنين نشرته وزارة العدل البلجيكية أن وزراء العدل في الدول السبع "أثبطوا بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام" إلى صفوف المقاتلين المتطوعين، والدول المجتمعة هي فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وصرح وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان إثر اجتماع أمس الاثنين مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "طبعا لا نشجع الأوروبيين على الذهاب إلى ساحة الحرب"، مضيفا أن باريس سجلت توجه عدد قليل من الفرنسيين إلى أوكرانيا.

تسلسل الأحداث

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 28 فبراير/شباط الماضي تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي المتواصل منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وفي السادس من الشهر الحالي قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كييف لا تجبر أحدا على المشاركة في الحرب إلى جانب القوات الأوكرانية.

مقاتلون أجانب إلى جانب القوات الأوكرانية في أحد جبهات كييف. pic.twitter.com/GxjancEMVm — عاجل من أوكرانيا (@Russukrain) March 25, 2022

وفي السادس من مارس/آذار الحالي، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن قرابة 20 ألف مقاتل، هم بشكل أساسي من دول أوروبية، تطوعوا للمشاركة في القتال ضد روسيا التي تسيطر على مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا.

وفي السابع من الشهر الحالي، ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن وحدة خاصة ضمن الفيلق الدولي بدأت مهام قتالية في مواجهة القوات الروسية، وفي 11 من الشهر ذاته، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن متطوعين من 52 دولة يشاركون في الفيلق الدولي.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" (Policito) الأميركية في تقرير نشرته قبل أيام عن المتحدث باسم الفيلق الأجنبي دميان ماغرو قوله إن الجزء الكبير من المقاتلين الأجانب أتوا من بريطانيا والولايات المتحدة وبولندا، فضلا عن وجود أعداد غير يسيرة من المقاتلين من دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا ولتوانيا) وكندا.