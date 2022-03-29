قطر ومصر تشكلان لجنة برئاسة وزيري الخارجية للتشاور والتنسيق

أعلنت قطر ومصر -في بيان مشترك- قرارهما تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد أمس الاثنين في القاهرة بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العلا، واستكمالها أعمالها التي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

الوضع الطبيعي

وثمّن الجانبان المصري والقطري المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، "وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين".

كلمة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TQeFBIKyLZ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 28, 2022

وكانت القاهرة والدوحة وقّعتا في 20 يناير/كانون الثاني 2021 مذكرتين رسميتين، تتفقان بموجبهما على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2017.

وفي 18 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر، تنفيذا لاتفاقية المصالحة التي أبرمت في قمة العُلا المنعقدة في السعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، كما أعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام قطر في 12 من الشهر الجاري.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية متتالية بعد قمة العلا، وشملت خطوات تحسن العلاقات تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين، وعقد اجتماعات للجنة المتابعة القطرية المصرية، فضلا عن دعوات متبادلة لزعيمي البلدين للزيارة.