أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الاثنين أن مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يزيد على ألف مقاتل من هذه المجموعة يمكن أن يشاركوا في القتال ضد القوات الأوكرانية.

في الأثناء، حققت القوات الأوكرانية تقدما قرب العاصمة كييف، فقد أعلن أولكسندر ماركوشين عمدة إربين استعادة الجيش الأوكراني السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.

وبشأن الوضع في ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد، ذكر عمدة المدينة أن الوضع فيها كارثي، فقد قتل 5 آلاف شخص -بينهم 210 أطفال- خلال 27 يوما من الحصار الروسي المفروض على المدينة.

وأعلنت قوات موالية للجيش الأوكراني تطلق على نفسها كتيبة القرم الإسلامية، استعادة السيطرة على قرية موتيجين غرب العاصمة كييف، من القوات الروسية.

وقالت الكتيبة إنها نفذت العملية بمساندة من قوات الجيش الأوكراني، وبثت فيديو لمقاتليها داخل القرية يظهر فيه عيسى أكاييف قائد الكتيبة، التي تضم مقاتلين مسلمين من تتار شبه جزيرة القرم، انضمت رسميا إلى الجيش الأوكراني في عام 2015، بعد سيطرة روسيا على شبه الجزيرة.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية تقدمت على عدة محاور في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت في الساعات الأخيرة طائرات أوكرانية و19 طائرة مسيرة، وسيطرت على 36 موقعا عسكريا.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لن تلجأ لاستخدام السلاح النووي إلا في حالة تهديد وجودي.





وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ34 من هذه الحرب:

منذ دقيقتين

منذ 31 دقيقة

روسيا لا تفكر في إرسال قواتها إلى أي من دول الناتو إلا إذا اضطروها لفعل ذلك أو كرد فعل.

ستخذ القرارات المناسبة في حال امتنع الاتحاد الأوروبي عن دفع قيمة إمدادات الغاز بالروبل.

منذ 45 دقيقة

فايننشال تايمز عن مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تريد مزيدا من الإجراءات لتقويض قدرات روسيا عسكريا.

منذ ساعة

سي إن إن عن مسؤول عسكري أميركي:

القوات الروسية توقفت إلى حد كبير في مناطق عدة منها حول تشيرنيهيف وميكولايف وخاركيف.

القوات الروسية لم تحرز أي تقدم نحو كييف على الرغم من استمرار القتال في ضواحيها.

منذ ساعة

هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 8 مقاتلات روسية و3 مروحيات و4 مسيرات وصاروخين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن قواتها دمرت أيضا خلال تلك الفترة 12 دبابة و10 مدرعات و3 مركبات للقوات الروسية.

وأشارت الهيئة في بيان أن القوات الأوكرانية صدت أمس 7 هجمات للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد.

واتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بانتهاك القانون الإنساني الدولي بكييف وزاباروجيا وتشيرنيهيف وخيرسون.

كما اتهمت القوات الروسية بمواصلة تدمير البنية التحتية والمناطق السكنية في المدن الأوكرانية وتستهدف خزانات الوقود.





منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ودعوات للتوجه إلى الملاجئ.

منذ 6 ساعات

رويترز عن الناطق باسم الكرملين:

روسيا لا تستهدف منازل المدنيين ولا المباني السكنية.

روسيا لا تقبل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

روسيا ستستخدم السلاح النووي فقط في حال تهديد وجود الدولة الروسية.

تصريحات بايدن بشأن بقاء بوتين في السلطة مقلقة جدا، ونعتبرها إهانة شخصية.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على قرية موتيجان (غرب كييف).

وزارة الدفاع البريطانية: مجموعة فاغنر الروسية تنشر أكثر من ألف مرتزق في شرق أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.