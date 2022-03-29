الكويت: إيران ليست طرفا في حقل الدرة للغاز

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في بيان صحفي أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة للغاز الطبيعي لأنه "حقل كويتي سعودي خالص"، وذلك بعدما اعتبرت إيران أن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير الحقل غير قانوني.

وأشار الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى أن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن ما ذكره خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي في شأن حقل الدرة المقصود منه هو مفاوضات الجرف القاري، باعتبارها مفاوضات ثلاثية كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اعترضت السبت الماضي على اتفاق تطوير حقل الدرة بين الكويت والسعودية، واعتبرت أن الاتفاق خطوة غير قانونية، وقالت إنها تحتفظ بحقها في استغلاله.

وسبق أن وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر الأسبوع الماضي عن مؤسسة البترول الكويتية.