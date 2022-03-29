البحرين وإسرائيل توقعان "إستراتيجية مشتركة للسلام"

وقع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد أمس الاثنين ما سميت "الإستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين"، وذلك على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، تضمنت هذه الإستراتيجية "مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين".

وأضافت الوكالة أن الوثيقة الموقع عليها تركز على الشباب، و"إبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم، ودعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كما حددت الإستراتيجية -حسب الوكالة نفسها- "القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مسار العمل المشترك، بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة".

وحضر التوقيع سفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة وسفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه.