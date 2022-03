هل يتوقف مصير تايوان على نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن – في مارس/آذار من العام الماضي حذر الأدميرال فيليب ديفيدسون القائد السابق للقوات الأميركية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، أعضاء الكونغرس من أن الصين قد تغزو تايوان في غضون السنوات الست المقبلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدر وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ فترة أقصر، مؤكدا أن الصين ستكون قادرة على غزو واسع النطاق لبلاده بحلول عام 2025.

تبعد جزيرة تايوان عن الأراضي الصينية أقل من 160 كيلومترا، وتعتبرها بكين مقاطعة منشقة يجب أن تعود للبيت الصيني الواحد، في حين تدعم واشنطن تايوان عسكريا وتمدها بأحدث ما لديها من أسلحة لردع الصين.

وقد جدد الغزو الروسي لأوكرانيا النقاش في العاصمة الأميركية حول رد فعل واشنطن إذا أقدمت الصين على خطوة مشابهة للخطوة الروسية.

ومع إحجام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن التدخل العسكري في أوكرانيا، ورفضها اتخاذ أي خطوات قد تراها روسيا تصعيدية مثل فرض منطقة حظر طيران أو إمداد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة، زادت الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن ستساند تايوان إذا تعرضت لموقف مشابه لما تتعرض له أوكرانيا حاليا.

تتبنى واشنطن سياسة "الغموض الإستراتيجي" فيما يتعلق بإمكانية تدخلها عسكريا لمنع الصين من ضم تايوان إليها، وفي الوقت ذاته لا تعترف واشنطن بتايوان دولة مستقلة، ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.

ويرى بعض المعلقين أن واشنطن أظهرت للصين -من خلال ردها على روسيا- ما يمكن توقعه إذا قامت بكين بمحاولة لغزو تايوان.

من جهتها، ترى مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية آفريل هاينز أن الصين أصبحت بالفعل أكثر ترددا في غزو تايوان مما كانت عليه قبل عدة أشهر فقط.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الثامن من مارس/آذار الجاري، قالت هاينز إن رد الفعل الأميركي على غزو أوكرانيا "من المرجح أن يعزز وجهة نظر الصين بشأن الجدية التي سنتعامل بها مع أي تحرك عسكري تجاه تايوان. وتكترث الصين كثيرا بالوحدة التي رأتها بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة في فرض العقوبات".

وفي الجلسة نفسها، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز إن بكين "فوجئت بمقاومة أوكرانيا وقوة رد الفعل الغربي".

لكن كلا المسؤولين الأميركيين أكدا أنه لا ينبغي استنتاج أن بكين غيرت موقفها المبدئي من ضرورة عودة تايوان إليها.

في الوقت نفسه، طالب بعض المعلقين أن تتعلم واشنطن من محاولاتها الفاشلة لردع روسيا عن غزو أوكرانيا وتحسين نهجها إذا كانت تأمل في تجنب هجوم صيني مماثل ضد تايوان.

ويطالب خبراء عسكريون بزيادة قدرات القوات التايوانية، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة التي أثبتت فعالية في حرب أوكرانيا، مثل الطائرات المسيرة وقدرات الدفاع الجوي والمدافع الخفيفة المضادة للدروع والمركبات.

كما يرى دانيال بلومنتال، خبير الشؤون الصينية بمعهد أميركان إنتربرايز (American Enterprise Institute) أن الدرس المستفاد من أوكرانيا بالنسبة لتايوان هو أن القدرة على الحصول على إقرار كامل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن روسيا هي المعتدي بلا جدال، كانت أمرا أساسيا، وهذا عمل دبلوماسي وليس عسكريا، والمساعدات العسكرية الكبيرة هي نتيجة لذلك".

وأضاف "نحن لا نفعل ذلك في حالة تايوان، ونستمر فقط في تكرار سياسة أن هناك صينا واحدة".

The lesson from Ukraine for Taiwan is that the ability to gain full NATO agreement that Russia is the undisputed aggressor was key. That is diplomatic not military work. Military aid is a result. We don’t do that on Taiwan. Just keep repeating OCP.

— Daniel Blumenthal (@DAlexBlumenthal) March 9, 2022