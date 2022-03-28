زعيم الحوثيين يحذر السعودية من "تفويت" فرصة الهدنة

حث زعيم جماعة الحوثي على عدم تفويت فرصة مبادرة تعليق العمليات العسكرية التي أعلنت عنها الجماعة في وقت سابق، وطالب التحالف برفع الحصار وإنهاء ما سماه الاحتلال.

وحذر عبد الملك الحوثي التحالف بقيادة السعودية من "تفويت" فرصة الهدنة.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك "لن نألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار".

وأضاف "ليس أمامهم مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال"، محذرا "ستندمون إذا فوّتموها (فرصة الهدنة)".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت السبت تعليق الضربات التي تشنّها على المرافق والمنشآت داخل السعودية، لمدة 3 أيام.

وعرض الحوثيون الدخول في محادثات سلام بشرط أن يوقف التحالف بقيادة السعودية غاراته الجوية والحصار المفروض على اليمن، ويسحب "القوات الأجنبية".

وتأتي مبادرة الحوثيين المدعومين من إيران غداة شنّهم 16 هجوما في أرجاء السعودية، بينها هجوم استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة، عشية الذكرى السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين.

وبعد ساعات من إعلان الهدنة، شنّ التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية على اليمن.

وتدخّل التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية في عام 2015، بعد عام من استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وأودت الحرب بمئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، وتركت الملايين على شفا مجاعة في ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ورفض الحوثيون مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن يعقد بين 29 مارس/آذار والسابع من أبريل/نيسان في الرياض بسبب عقده "في دول العدوان"، في إشارة إلى السعودية.

كما سبق أن رفضوا مبادرة لوقف إطلاق النار طرحتها السعودية العام الماضي.