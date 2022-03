وضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

ومن جانبه حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل "بشكل فعال" على وقف تقدم القوات الروسية "باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول" (جنوب شرق).

من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال أول أمس السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقال -في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية- إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرقي البلاد، في إطار اتفاق للسلام ووقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 33 من هذه الحرب:

الدفاع الأوكرانية: نسبة كبيرة من القوات الروسية مجبرة على الانسحاب لروسيا أو بيلاروسيا لاستعادة قدراتها

المستشار الألماني: أكثر من 300 ألف لاجىء من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا وهذه فقط البداية

سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف:

وزير الطاقة الأوكراني: الاتحاد الأوروبي غير مستعد للدفع بالروبل والجميع بحاجة لتنويع مصدر إمدادات النفط

برلين: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تُظهر أن بوتين "في مأزق".

وزير الاقتصاد الألماني:

إطلاق صافرات الإنذار في كييف والسلطات تطالب المدنيين بدخول الملاجئ فورا.

وزير الخارجية الروسي:

الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين من البلاد.

الخارجية الروسية أعلنت احتجاجها الشديد لسفير سلوفاكيا على العراقيل التي تعترض عمل البعثات الروسية والمخاطر التي تهدد أمنها في بلاده.

الرئيس الأوكراني لمجلة إيكونوميست:

هيئة الأركان الأوكرانية:

المدعي العام الأوكراني: رصدنا أكثر من 3800 جريمة حرب ولدينا مشتبه بهم في ارتكاب بعضها.

ريا نوفوستي: متحدث الكرملين ينفي إمكانية تأميم ممتلكات وشركات رجال الأعمال الروس.

ريا نوفوستي عن وزارة العمل الروسية: لا توجد خطط لتسريح جماعي للعمال في روسيا.

السفير الروسي في بولندا:

إنترفاكس الأوكرانية عن عضو بالوفد الأوكراني:

ريا نوفوستي: موسكو تضيف هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله إلى قائمة العملاء الأجانب.

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مدينة لفيف (غرب) ودعوات للتوجه إلى الملاجئ.

رويترز عن وزير الاقتصاد الأوكراني: كلفة خسائر الحرب على البلاد بلغت حتى الآن أكثر من 564 مليار دولار.

قال الكرملين إنه لم يحدث تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب، مضيفا أنه من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول اليوم، وقد تعقد غدا. وبحسب السلطات الروسية، فإن تبادل الأسرى بين القوات الروسية والأوكرانية ليس موضوع مفاوضات بين وفدي الطرفين.

وأبدت روسيا قلقها من تصريحات الرئيس الأميركي أمس الأحد التي تحدّث فيها عن ضرورة عدم بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة.

وذكر الكرملين أنه سيتم تحديد أطر زمنية واضحة بشأن مدفوعات الغاز الطبيعي (الروسي) بالروبل، محذرا من أنه في حال رفضت أوروبا أن تدفع بالروبل مقابل غاز روسيا ونفطها، فإن موسكو لن توفرهما بالمجان.

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيكون ممكنا فور الحصول على توضيحات بشأن المسائل الأساسية التي قدمتها روسيا"، موضحا أن "نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها مطلبان رئيسيان لروسيا، يجب أن يكونا ملزمين في أي اتفاق".

وشدد لافروف على ضرورة تحقيق "نتيجة في المفاوضات الروسية الأوكرانية التي سيصدق عليها بوتين وزيلينسكي".

من ناحية أخرى، قال الوزير لافروف إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان لانتهاج سياسة مناوئة لموسكو، مضيفا -في تصريحات صحفية- أن بلاده تتعرض لضغوط بهدف "عزلها وسلب استقلالها"، نافيا إمكانية عزل روسيا لأن العالم اليوم متعدد الأقطاب.

وبحسب المسؤول الروسي، فإن بعض الدول "تخلت عن استقلاليتها وانضمت للعقوبات على روسيا"، في إشارة إلى العقوبات الغربية المشددة على بلاده عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

وأضاف الوزير لافروف أن لروسيا علاقات مع الصين هي الأفضل تاريخيا، كما أن "لموسكو شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا".

وانتقد وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة، قائلا "أميركا تقول إنها تطالب الدول الأخرى بالديمقراطية، بينما هي تفرض عليها نهجا دكتاتوريا"، مضيفا "علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة".

سلطات كييف: 82 ألف أوكراني دون كهرباء بعد تضرر خطين للكهرباء قرب بورشاشيفكا بسبب القتال.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail):

رويترز عن مسؤول تركي رفيع: مفاوضون أوكرانيون وروس سيبدؤون المحادثات في إسطنبول في وقت لاحق اليوم.

هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تعيد تموضعها، لكنها لا تحقق تقدما.

رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف: القوات الروسية مستمرة في قصف المدينة، ومهاجمة ضواحي نيجين.

رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: لا فتح لممرات إنسانية اليوم تحسبا لاستفزازات روسية متوقعة.

الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية تسقط صاروخ كروز روسيا فوق ميكولايف (جنوب).

وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل 17 ألف جندي روسي منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

الكرملين: بوتين أوعز باستخدام الروبل في معاملات بيع الغاز للدول غير الصديقة بحلول 31 مارس/آذار الحالي.

وزارة الدفاع الروسية: الصواريخ الروسية الدقيقة البعيدة المدى دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية قرب مدينة روفنو (ريفن) غربي أوكرانيا.

قال فاديم بويتشنكو رئيس بلدية ماريوبول إن السكان في المدينة الجنوبية المحاصرة على شفا كارثة إنسانية، مشددا على ضرورة إجلاء كل سكان المدينة الساحلية.

وأضاف بويتشنكو أن قرابة 160 ألف مدني محاصرون في المدينة دون كهرباء، وأن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، وتحمل أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين.

وتعرضت مدينة ماريوبول الواقعة على ضفاف بحر آزوف لدمار واسع جراء القصف الروسي المتواصل منذ أسابيع، وتجري حرب شوارع داخل أحياء المدينة بين القوات الروسية وقوات الانفصاليين المدعومين من موسكو وبين القوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية:

مكتب المدعي العام الأوكراني:

هيئة الصحة الفدرالية الروسية: نراقب حالة الإشعاع بعد حرائق في محيط تشرنوبل، والوضع حاليا مستقر.

الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا: قوات الدفاع الجوية الأوكرانية أسقطت ليل أمس صاروخا روسيا فوق المدينة.

ريا نوفوستي عن مجلس الدوما الروسي: كييف فقدت فرصتها الأخيرة للحفاظ على أوكرانيا بحدودها الحالية.

Video showing a Russian armored vehicle being destroyed, presumably by a mine.

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن مجموعة القراصنة "إن بي 65" المرتبطة بمجموعة أنونيموس (Anonymous)، اخترقت بيانات مؤسسة التلفزيون والإذاعة الحكومية في روسيا.

وأضافت الوكالة أن المجموعة حصلت على معلومات يبلغ حجمها 870 غيغا بايت، وستقوم بنشرها قريبا.

تقرير استخباري بريطاني:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/7lfm6YBINs

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RlINL4mY0l

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022