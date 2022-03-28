وضعت موسكو شروطا لانعقاد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، في وقت تتحضر إسطنبول لجولة جديدة من المفاوضات بين هذين البلدين، بينما أعلنت كييف حصيلة كبيرة لقتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

ومن جانبه حذّر رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة (جنوبي أوكرانيا) من وقوع أزمة إنسانية وشيكة بهذه المدينة الساحلية، بينما ذكرت هيئة الأركان العامة أنها تعمل "بشكل فعال" على وقف تقدم القوات الروسية "باتجاه كل من منطقتي زاباروجيا وجوليبول" (جنوب شرق).

من جهة أخرى، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن روسيا تريد تقسيم بلاده إلى قسمين، كما حدث عندما تم تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية، متعهدا بشنّ حرب شاملة لمنع تقسيم البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا عندما قال أول أمس السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقال -في مقابلة مع وسائل إعلام روسية غير رسمية- إن بلاده مستعدة لأن تصبح محايدة، وأن تناقش أي حلول وسط فيما يتعلق بوضع منطقة دونباس شرقي البلاد، في إطار اتفاق للسلام ووقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وفيما يأتي آخر تطورات اليوم الـ 33 من هذه الحرب:

منذ 17 دقيقة

الدفاع الأوكرانية: نسبة كبيرة من القوات الروسية مجبرة على الانسحاب لروسيا أو بيلاروسيا لاستعادة قدراتها

منذ 23 دقيقة

المستشار الألماني: أكثر من 300 ألف لاجىء من أوكرانيا وصلوا إلى ألمانيا وهذه فقط البداية

منذ 25 دقيقة

سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف:

العملية العسكرية في أوكرانيا لا تهدف إلى تغيير النظام في كييف

نعمل على إتمام عملية جمع الأدلة حول النشاط البيولوجي العسكري الأميركي في أوكرانيا

منذ 30 دقيقة

وزير الطاقة الأوكراني: الاتحاد الأوروبي غير مستعد للدفع بالروبل والجميع بحاجة لتنويع مصدر إمدادات النفط

منذ ساعة

برلين: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تُظهر أن بوتين "في مأزق".

منذ ساعتين

وزير الاقتصاد الألماني:

مجموعة السبع ترفض مطلب بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية.

مجموعة السبع تصر على وجوب احترام عقود الطاقة مع روسيا.

منذ ساعتين

إطلاق صافرات الإنذار في كييف والسلطات تطالب المدنيين بدخول الملاجئ فورا.

منذ ساعتين

وزير الخارجية الروسي:

الغرب تخلى عن كل الأخلاقيات وخلق حالة عداء لكل ما هو روسي.

الغرب يشن حربا شاملة ضد روسيا وأولويتنا حماية مواطنينا في الخارج.

سنقوم بدعم مواطنينا الروس حيثما كانوا والدعم القانوني لممثلي الجاليات الروسية في الخارج.

العقوبات الغربية تريد تدمير الاقتصاد والأمان في روسيا ولن نسمح بذلك.

الغرب يشجع أوكرانيا التي تقوم بالتمييز ضد اللغة الروسية والناطقين بها.

سنواصل حماية مصالحنا وحقوقنا على الساحة الدولية.

ثمة مشروع قرار إضافي بشأن التأشيرات مع الدول غير الصديقة.

منذ ساعتين

الخارجية الروسية تعلن طرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين من البلاد.

الخارجية الروسية أعلنت احتجاجها الشديد لسفير سلوفاكيا على العراقيل التي تعترض عمل البعثات الروسية والمخاطر التي تهدد أمنها في بلاده.

منذ ساعتين

الرئيس الأوكراني لمجلة إيكونوميست:

جنودنا يدافعون عن ماريوبول وسنواصل حماية المدنيين، لكننا نحتاج إلى الدعم العسكري من الغرب.

الروس يختطفون رؤساء بلديات مدننا ويقتلون بعضهم وقطعوا الإمدادات عن ماريوبول وميلتوبول وخيرسون وخاركيف.

العقوبات الحالية بها ثغرات ونشعر بالإحباط من طريقة التفاعل مع العقوبات المصممة لروسيا.

حظر الدول الغربية للنفط والغاز الروسيين يجب عدم ربطه باستخدام موسكو للأسلحة الكيميائية.

شركاؤنا الغربيون لم يطبقوا العقوبات بشكل كامل لفصل النظام المصرفي الروسي عن نظام سويفت.

تمت مناقشة حظر النفط والغاز الروسي ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه من قبل أوروبا.





منذ ساعتين

هيئة الأركان الأوكرانية:

القوات الروسية تواصل حصار خاركيف وتشيرنيهيف وتلحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

تحركات لأسطول البحر الأسود الروسي يحتمل أنها لشن هجوم صاروخي على أوكرانيا.

روسيا تعمل على تجميع وسحب وحداتها إلى أراضي بيلاروسيا لاستعادة القدرة القتالية.

القوات الروسية تجري تدريبات لوحدات إضافية لنقلها للقيام بأعمال عدائية في أوكرانيا.

القوات الروسية تحاول الحفاظ على الحدود المحتلة والاستعداد لاستئناف العمليات الهجومية.

منذ 3 ساعات

المدعي العام الأوكراني: رصدنا أكثر من 3800 جريمة حرب ولدينا مشتبه بهم في ارتكاب بعضها.

منذ 3 ساعات

ريا نوفوستي: متحدث الكرملين ينفي إمكانية تأميم ممتلكات وشركات رجال الأعمال الروس.

ريا نوفوستي عن وزارة العمل الروسية: لا توجد خطط لتسريح جماعي للعمال في روسيا.

منذ 4 ساعات

السفير الروسي في بولندا:

45 دبلوماسيا روسيا يغادرون بولندا بعد قرار وارسو بطردهم.

سنتخذ إجراءات مناسبة ردا على طرد الدبلوماسيين الروس من بولندا.

منذ 4 ساعات

إنترفاكس الأوكرانية عن عضو بالوفد الأوكراني:

الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ غدا الثلاثاء العاشرة صباحا.

وفد كييف سيصل إلى تركيا في وقت متأخر الليلة.

منذ 4 ساعات

ريا نوفوستي: موسكو تضيف هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله إلى قائمة العملاء الأجانب.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مدينة لفيف (غرب) ودعوات للتوجه إلى الملاجئ.

منذ 5 ساعات

رويترز عن وزير الاقتصاد الأوكراني: كلفة خسائر الحرب على البلاد بلغت حتى الآن أكثر من 564 مليار دولار.





منذ 5 ساعات

الكرملين: لا تقدم كبيرا بالمفاوضات

قال الكرملين إنه لم يحدث تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب، مضيفا أنه من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول اليوم، وقد تعقد غدا. وبحسب السلطات الروسية، فإن تبادل الأسرى بين القوات الروسية والأوكرانية ليس موضوع مفاوضات بين وفدي الطرفين.

وأبدت روسيا قلقها من تصريحات الرئيس الأميركي أمس الأحد التي تحدّث فيها عن ضرورة عدم بقاء الرئيس فلاديمير بوتين في السلطة.

وذكر الكرملين أنه سيتم تحديد أطر زمنية واضحة بشأن مدفوعات الغاز الطبيعي (الروسي) بالروبل، محذرا من أنه في حال رفضت أوروبا أن تدفع بالروبل مقابل غاز روسيا ونفطها، فإن موسكو لن توفرهما بالمجان.

منذ 5 ساعات

شروط موسكو بشأن قمة الرئيسين

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سيكون ممكنا فور الحصول على توضيحات بشأن المسائل الأساسية التي قدمتها روسيا"، موضحا أن "نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها مطلبان رئيسيان لروسيا، يجب أن يكونا ملزمين في أي اتفاق".

وشدد لافروف على ضرورة تحقيق "نتيجة في المفاوضات الروسية الأوكرانية التي سيصدق عليها بوتين وزيلينسكي".

من ناحية أخرى، قال الوزير لافروف إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لدول البلقان لانتهاج سياسة مناوئة لموسكو، مضيفا -في تصريحات صحفية- أن بلاده تتعرض لضغوط بهدف "عزلها وسلب استقلالها"، نافيا إمكانية عزل روسيا لأن العالم اليوم متعدد الأقطاب.

وبحسب المسؤول الروسي، فإن بعض الدول "تخلت عن استقلاليتها وانضمت للعقوبات على روسيا"، في إشارة إلى العقوبات الغربية المشددة على بلاده عقب شنها الحرب على أوكرانيا.

وأضاف الوزير لافروف أن لروسيا علاقات مع الصين هي الأفضل تاريخيا، كما أن "لموسكو شراكة مع الهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا".

وانتقد وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة، قائلا "أميركا تقول إنها تطالب الدول الأخرى بالديمقراطية، بينما هي تفرض عليها نهجا دكتاتوريا"، مضيفا "علينا ألا نملي على بعضنا القيم المزيفة التي فرضتها الليبرالية الجديدة".

منذ 6 ساعات

سلطات كييف: 82 ألف أوكراني دون كهرباء بعد تضرر خطين للكهرباء قرب بورشاشيفكا بسبب القتال.

منذ 6 ساعات

وزير الدفاع البريطاني بن والاس لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail):

التدمير المنهجي لأكثر من ألف منزل في ماريوبول، مخالف لاتفاقيات جنيف.

بوتين خسر بالفعل وسيبقى في الذاكرة كرجل جعل روسيا الأكثر عزلة.

منذ 6 ساعات

رويترز عن مسؤول تركي رفيع: مفاوضون أوكرانيون وروس سيبدؤون المحادثات في إسطنبول في وقت لاحق اليوم.

هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تعيد تموضعها، لكنها لا تحقق تقدما.

منذ 6 ساعات

رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف: القوات الروسية مستمرة في قصف المدينة، ومهاجمة ضواحي نيجين.

منذ 6 ساعات

رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: لا فتح لممرات إنسانية اليوم تحسبا لاستفزازات روسية متوقعة.

الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية تسقط صاروخ كروز روسيا فوق ميكولايف (جنوب).

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الأوكرانية: مقتل 17 ألف جندي روسي منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

الكرملين: بوتين أوعز باستخدام الروبل في معاملات بيع الغاز للدول غير الصديقة بحلول 31 مارس/آذار الحالي.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: الصواريخ الروسية الدقيقة البعيدة المدى دمرت مستودعا للذخيرة الأوكرانية قرب مدينة روفنو (ريفن) غربي أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

كارثة إنسانية وشيكة

قال فاديم بويتشنكو رئيس بلدية ماريوبول إن السكان في المدينة الجنوبية المحاصرة على شفا كارثة إنسانية، مشددا على ضرورة إجلاء كل سكان المدينة الساحلية.

وأضاف بويتشنكو أن قرابة 160 ألف مدني محاصرون في المدينة دون كهرباء، وأن 26 حافلة كانت تنتظر إجلاء المدنيين لكن القوات الروسية لم توافق على منحهم ممرا آمنا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، وتحمل أوكرانيا مسؤولية الفشل المتكرر في الاتفاق على ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين.

وتعرضت مدينة ماريوبول الواقعة على ضفاف بحر آزوف لدمار واسع جراء القصف الروسي المتواصل منذ أسابيع، وتجري حرب شوارع داخل أحياء المدينة بين القوات الروسية وقوات الانفصاليين المدعومين من موسكو وبين القوات الأوكرانية.

منذ 7 ساعات

وزارة الدفاع الروسية:

تدمير 4 طائرات أوكرانية من طراز "سوخوي 24" (Sukhoi 24) في أجواء مقاطعة تشيرنيهيف (شمال) خلال الـ24 ساعة الماضية.

تدمير 36 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية أمس.

تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ 7 ساعات

مكتب المدعي العام الأوكراني:

مقتل 143 طفلا بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

تضرر 733 مؤسسة تعليمية جراء القصف الروسي، منها 74 دمرت بالكامل.

منذ 7 ساعات

هيئة الصحة الفدرالية الروسية: نراقب حالة الإشعاع بعد حرائق في محيط تشرنوبل، والوضع حاليا مستقر.

منذ 7 ساعات

الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا: قوات الدفاع الجوية الأوكرانية أسقطت ليل أمس صاروخا روسيا فوق المدينة.

منذ 7 ساعات

ريا نوفوستي عن مجلس الدوما الروسي: كييف فقدت فرصتها الأخيرة للحفاظ على أوكرانيا بحدودها الحالية.

Video showing a Russian armored vehicle being destroyed, presumably by a mine. https://t.co/BWKxdf1gXF pic.twitter.com/pfHHn2Bk8i — Rob Lee (@RALee85) March 28, 2022

منذ 8 ساعات

منذ 9 ساعات

اختراق قراصنة لمؤسسة إعلامية روسية

ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن مجموعة القراصنة "إن بي 65" المرتبطة بمجموعة أنونيموس (Anonymous)، اخترقت بيانات مؤسسة التلفزيون والإذاعة الحكومية في روسيا.

وأضافت الوكالة أن المجموعة حصلت على معلومات يبلغ حجمها 870 غيغا بايت، وستقوم بنشرها قريبا.

منذ 9 ساعات

تقرير استخباري بريطاني:

لا تغيرات ملحوظة في وضعية القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

القوات الروسية سيطرت على معظم الأراضي في جنوب أوكرانيا، والقتال مستمر في ماريوبول.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/7lfm6YBINs 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RlINL4mY0l — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022

منذ 10 ساعات

تصريحات الأركان الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن عملياتها الدفاعية مستمرة ضد روسيا بالاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

وقالت إن قواتها تعمل بشكل فعال على وقف تقدم القوات الروسية في اتجاه كل من زاباروجيا وجوليبول، وإنها تستمر في ردع القوات الروسية في العاصمة كييف.

وأضافت في بيان أن روسيا تحاول اختراق خط الدفاع من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الشرقية لكييف، وأن القوات الأوكرانية ركزت جهودها على تنظيم عملياتها الدفاعية في كل من كريفي ريه وزاباروجيا وميكولايف.

وبالأرقام، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية التصدي لـ5 دبابات ومدرعة تابعة للقوات الروسية، وإسقاط 4 مقاتلات، ومروحية، وطائرتين مسيرتين أمس.

منذ 15 ساعة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي:

القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل الدفاع عن أرضنا.

سنعمل على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

المفاوضات مستمرة، وهناك إمكانية لعقد جولة جديدة في تركيا.

مندهش من عدد الذين خرجوا إلى الشوارع من أجل أوكرانيا.

سأستمر في التواصل مع البرلمانات الأخرى، وسأجري لقاءات جديدة الأسبوع المقبل.





منذ 16 ساعة

أردوغان يتصل ببوتين

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في بيان- إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف المكتب في البيان الذي أعقب المكالمة "أشار أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإحلال السلام وتحسين الظروف الإنسانية في المنطقة".