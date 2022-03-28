إسطنبول تحتضن غدا محادثات روسية أوكرانية وأردوغان يعلن: اتصالاتنا ببوتين وزيلينسكي تسير باتجاه إيجابي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الاتصالات الهاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسير في اتجاه إيجابي، وذلك قبل يوم من انطلاق محادثات أوكرانية روسية في إسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين عقب اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه سيجري عقد لقاء قصير مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما في إسطنبول الثلاثاء.

وقال إن تركيا هي الدولة الوحيدة تقريبًا التي بذلت جهودًا صادقة من أجل حل الأزمة المستمرة بين أوكرانيا وروسيا منذ عام 2014 عبر الحوار والتصالح والتفاهم، حسب تعبيره.

وأضاف "في كل فرصة نصحنا الأطراف بإحلال السلام، في وقت كان الجميع يركضون فيه خلف الاستفزاز، والآن نحن أكثر دولة تبذل قصارى جهدها في طريق السلام بصفتنا البلد الوحيد الذي يثق الجانبان بنزاهته وإخلاصه وصداقته".





ومن المخطط أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني غدًا الثلاثاء اجتماعًا في مدينة إسطنبول، في إطار المفاوضات المستمرة بين الجانبين.

وكان أردوغان وبوتين اتفقا على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن عضو بالوفد الأوكراني، قوله إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ غدا الثلاثاء العاشرة صباحا، مشيرا إلى أن وفد كييف سيصل إلى تركيا في وقت متأخر الليلة.

وقال بيان للرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ نظيره الروسي ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب "الغزو الروسي".

يذكر أن روسيا أطلقت قبل شهر عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.