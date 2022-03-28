أرمينيا: جيش أذربيجان توغل في قره باغ ونطالب القوات الروسية بالتحرك

دعت أرمينيا اليوم الاثنين قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ لاتخاذ "خطوات ملموسة" بعد أن استولت قوات أذربيجانية على قرية إستراتيجية في المنطقة المتنازع عليها.

وقد ارتفع منسوب التوتر في المنطقة بالتوازي مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا، حيث استولت قوات أذربيجانية على قرية فروخ بإقليم ناغورني قره باغ.

وتخضع المنطقة المتنازع عليها لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية التي نُشرت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية روسيا بعد الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ عام 2020.

وطالبت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان، أمس الاثنين، "بفتح تحقيق في أفعال قوة حفظ السلام الروسية خلال التوغل الأذربيجاني"، مؤكدة أنّ القوات الأذربيجانية لا تزال موجودة بالفعل في المنطقة.

وأضافت "نتوقع أن تتخذ وحدة حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ خطوات ملموسة لوضع حدٍّ لتوغل الوحدات الأذربيجانية في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت -في بيان- أن الجيش الأذربيجاني دخل منطقة تقع تحت مسؤولية القوات الروسية في إقليم قره باغ، وأقام نقاط مراقبة، وهاجم التشكيلات العسكرية الأرمينية هناك.

وأمس الأحد، قالت -في بيان آخر- إن الجيش الأذربيجاني انسحب من المنطقة بعد إجراء مفاوضات معها.

لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت إنها "تعلن بأسف" أن البيان الروسي بشأن انسحاب القوات "لا يتوافق مع الواقع".

يشار إلى أن منطقة ناغورني قره باغ الجبلية أعلنت انفصالها عن أذربيجان إثر تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرب أولى في التسعينيات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وشردت مئات الآلاف.

واندلع النزاع المسلح من جديد في خريف عام 2020، وأسفر عن مقتل 6500 شخص في 6 أسابيع.

وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا حيث أجبرت على التنازل لأذربيجان عن 3 مناطق محيطة بناغورني قره باغ. ونشرت روسيا نحو ألفي عنصر من قوات حفظ السلام في المنطقة في أعقاب الحرب.