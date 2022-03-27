سياسة|حرب روسيا وأوكرانيا

مظاهرات في مدن عالمية ضد حرب روسيا على أوكرانيا.. أكبرها في لندن وهتافات في براغ تدعو لرحيل بوتين

Protesters gather in London in support of Ukraine
جانب من مظاهرة لندن المناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا (رويترز)
26/3/2022

شهدت مدن عالمية مظاهرات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا ومنددة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن أكبر هذه الاحتجاجات، في حين هتف متظاهرون روس في براغ مطالبين برحيل بوتين، كما شهدت مدن نيويورك وطوكيو وبشكيك عاصمة قرغيزستان مسيرات ووقفات احتجاج ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

فبعد شهر من شن روسيا حربها على أوكرانيا تظاهر السبت الآلاف وسط لندن دعما للأوكرانيين، في حين انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان -الذي شارك في المسيرة- سلوك الحكومة تجاه اللاجئين الأوكرانيين.

وجاءت المظاهرة التي طغت عليها ألوان العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر) استجابة للدعوة التي أطلقها الأسبوع الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتظاهر حول العالم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "السلام لأوكرانيا" وعبارات تظهر التضامن، هاتفين بشعارات تقول "أوقفوا الحرب".

وخلال المظاهرة هاجم رئيس بلدية لندن الرئيس الروسي ووصف حربه بـ"العدوان الهمجي"، لكنه دعا الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل اللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف "أمر محرج أن تقارن تصرفات حكومتنا بأفعال ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا".

Prague's Russian community protests against war in Ukraine, in Prague
في براغ هتف متظاهرون روس ضد بوتين وطالبوا برحيله (رويترز)

مطالب برحيل بوتين        

وفي براغ عاصمة التشيك تجمع السبت زهاء 5 آلاف متظاهر -معظمهم من الروس- للتنديد بالهجوم العسكري والمطالبة بإنهاء الحرب، وسار المحتجون وسط المركز التاريخي لمدينة براغ، هاتفين "روسيا بدون بوتين"، و"الحرية لروسيا، السلام لأوكرانيا"، و"بوتين ليس روسيا".

Mothers' March In Support Of Ukraine
جانب من مظاهرة الأمهات في نيويورك (غيتي-الفرنسية)

وشهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة السبت مسيرة للأمهات، منددات بالحرب الروسية على أوكرانيا، ووقفت المحتجات حول مكان جمعت فيه أحذية أطفال، في إشارة إلى عدد الضحايا الأطفال في الحرب.

Demonstration in support of Ukraine in Kyrgyzstan​​​​​​
متظاهرون ضد الحرب الروسية على أوكرانيا في بشكيك (الأناضول)​​​​​​

كما تجمع المتظاهرون وسط بشكيك عاصمة قرغيزستان، للتنديد بحرب روسيا على أوكرانيا.

Demonstrations Continue In Tokyo Against Russia's Invasion Of Ukraine
وقفة في طوكيو تنديدا بالحرب الروسية على أوكرانيا (غيتي)

وفي العاصمة اليابانية طوكيو شارك محتجون أيضا في وقفة احتجاج ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

المصدر : وكالات