مظاهرات في مدن عالمية ضد حرب روسيا على أوكرانيا.. أكبرها في لندن وهتافات في براغ تدعو لرحيل بوتين

شهدت مدن عالمية مظاهرات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا ومنددة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن أكبر هذه الاحتجاجات، في حين هتف متظاهرون روس في براغ مطالبين برحيل بوتين، كما شهدت مدن نيويورك وطوكيو وبشكيك عاصمة قرغيزستان مسيرات ووقفات احتجاج ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

فبعد شهر من شن روسيا حربها على أوكرانيا تظاهر السبت الآلاف وسط لندن دعما للأوكرانيين، في حين انتقد رئيس بلدية لندن صادق خان -الذي شارك في المسيرة- سلوك الحكومة تجاه اللاجئين الأوكرانيين.

وجاءت المظاهرة التي طغت عليها ألوان العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر) استجابة للدعوة التي أطلقها الأسبوع الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتظاهر حول العالم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "السلام لأوكرانيا" وعبارات تظهر التضامن، هاتفين بشعارات تقول "أوقفوا الحرب".

وخلال المظاهرة هاجم رئيس بلدية لندن الرئيس الروسي ووصف حربه بـ"العدوان الهمجي"، لكنه دعا الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل اللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف "أمر محرج أن تقارن تصرفات حكومتنا بأفعال ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا".

مطالب برحيل بوتين

وفي براغ عاصمة التشيك تجمع السبت زهاء 5 آلاف متظاهر -معظمهم من الروس- للتنديد بالهجوم العسكري والمطالبة بإنهاء الحرب، وسار المحتجون وسط المركز التاريخي لمدينة براغ، هاتفين "روسيا بدون بوتين"، و"الحرية لروسيا، السلام لأوكرانيا"، و"بوتين ليس روسيا".

وشهدت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة السبت مسيرة للأمهات، منددات بالحرب الروسية على أوكرانيا، ووقفت المحتجات حول مكان جمعت فيه أحذية أطفال، في إشارة إلى عدد الضحايا الأطفال في الحرب.

كما تجمع المتظاهرون وسط بشكيك عاصمة قرغيزستان، للتنديد بحرب روسيا على أوكرانيا.

وفي العاصمة اليابانية طوكيو شارك محتجون أيضا في وقفة احتجاج ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.