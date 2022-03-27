بدعوة من لجان المقاومة.. متظاهرون يغلقون طرقا في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني

شهدت العاصمة الخرطوم اليوم الأحد إغلاقا كاملا للعديد من الشوارع في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وأغلق المحتجون شوارع رئيسة وفرعية في العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب)، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.

وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وتكونت لجان المقاومة في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وفتحت آليات حكومية ثقيلة عددا من الطرق وسط العاصمة الخرطوم، وأزالت الحجارة والحواجز الأسمنتية، وتم حملها على عربات نقل كبيرة تفاديا لاستخدامها من قبل المحتجين مرة أخرى في عمليات الإغلاق.

وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، فقبل أيام جرت خطوة مماثلة ضمن سلسلة فعاليات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني.

ومساء أمس السبت أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 92 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة.