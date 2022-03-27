لوفيغارو: سوخوي 34 وكاتيوشا وبيرقدار وجافلين.. 9 أسلحة أصبحت أيقونات للحرب بأوكرانيا

قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن عدة أسلحة أثبتت جدارتها -بعد شهر من القتال في أوكرانيا- بوصفها أدوات أساسية للجانبين الروسي والأوكراني، حتى غدت أهدافا يجب إسقاطها أولا وأيقونات لهذه الحرب.

وفي تقرير بقلم أموري كونتانسي بيرفينكيير، أوضحت الصحيفة أن صور العربات المتفحمة على الجانبين والمروحيات المدمرة بصواريخ مباشرة والسجناء المرتبكين على جانبي الجبهة، وتدمير المعدات العسكرية عموما، تظهر -في سياق حرب الصور المحتدمة- عنف القتال، ولذلك ومن أجل فهم الاستخدام التكتيكي من قبل كل جانب بشكل أفضل، حددت لوفيغارو 9 أسلحة واستعرضت كلا منها على حدة.

1- القاذفة التكتيكية سوخوي 34

وقالت الصحيفة إن روسيا عندما أطلقت "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا فجر يوم 24 فبراير/شباط، قصفت بطائراتها سلاح الجو الأوكراني ودفاعاته المضادة للطائرات، قبل أن تعبر الدبابات الحدود، مشيرة إلى أن الطائرة سوخوي 34 (سو-34) كانت في مقدمة هذا القصف.

وتستطيع هذه الطائرة المتعددة الاستخدامات التي تم تسليم العينات الأولى منها عام 2011، أن تراوح بين قصف أهداف عسكرية ودعم جوي لهجوم بري وهجمات عميقة على مؤخرة العدو، كما أنها -بسبب قدرتها على الكشف- قادرة على تدمير الأهداف الصغيرة مثل الدبابات، وهي مهمة صعبة على القاذفات التقليدية، بحسب الباحث في المركز الفرنسي للعلاقات الدولية ديمتري مينيك، المتخصص في القوات المسلحة الروسية.

وقد تم نشر سو-34 في سوريا، وهي مكافئة لطائرة إف-15 الأميركية، وتستخدم أسلحة حديثة مثل القنابل الموجهة بالأقمار الصناعية، علما بأن روسيا قد تكون لديها 100 منها.

2- المقاتلة ميغ-29

كان من الأهداف التكتيكية الأولى للجيش الروسي ضرب القوات الجوية الأوكرانية على الأرض، إلا أن معارك دارت باستخدام طائرات ميغ-29 على كلا الجانبين.

وبحسب ديمتري مينيك، فإن ميغ-29 التي تم تصميمها أثناء الحرب الباردة في أوائل السبعينيات، هي خامس أكثر الطائرات المقاتلة استخداما في العالم، بوجود 817 طائرة منها في الخدمة، وهي تستخدم في روسيا وأوكرانيا سعيا وراء التفوق الجوي، وهي "تتمتع بقدرة جيدة على المناورة، لكنها مصممة لمهام قتالية قصيرة المدى فقط، لقلة سعة خزان وقودها".

3- المروحية الهجومية إم آي-24

انتشر فيديو يظهر طائرة مروحية روسية يصيبها صاروخ ستينغر فوق حقل بالقرب من مقبرة، وهي مروحية هجومية من النوع "إم آي-24" الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، وهي قادرة على حمل 8 جنود، ومزودة بقذائف وصواريخ مضادة للدبابات، بحسب مينيك.

4- صواريخ فرط صوتية

كان خبر إطلاق روسيا صاروخين من طراز كنجال فرط الصوتي على مستودع ذخيرة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، ثم على مستودع وقود بالقرب من ميكولايف، خبرا مذهلا، خاصة أنه جاء بعد تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهديد النووي في أوائل مارس/آذار.

وتساءل مينيك لماذا استخدمت روسيا هذا الصاروخ في أوكرانيا؟ ليرد بالقول إن "هناك عدة أسباب غير متعارضة محتملة، منها التأثير النفسي، علما بأن صاروخ كنجال يمكن أن يحمل رأسا نوويا، وربما يكون منها أن روسيا تفتقر إلى أسلحة أخرى مثل صواريخ إسكندر الأقصر مدى، أو ربما من أجل قوة أكبر للتدمير والاختراق، ولا سيما عند استهداف مخزونات الأسلحة تحت الأرض، كما هي الحال في أوكرانيا".

5- قاذفة الصواريخ "تي أو إس-1"

استخدمت روسيا أحد أكثر الأسلحة التقليدية تدميرا، وهو صاروخ كاتيوشا "تي أو إس-1" (TOS-1) الحراري الذي يقوم برش رذاذ متفجر بالقرب من الأرض، يمتص ويحرق الأكسجين المحيط ليحدث انفجارا أقوى من القنبلة التقليدية.

غير أن إطلاقه هذا الصاروخ يستلزم تركيبه على هيكل دبابة من طراز "تي 72″، وقد استخدمته روسيا على نطاق واسع لقصف غروزني في حرب الشيشان الثانية، ويتراوح مداه بين 400 و3500 متر، و"الصواريخ الحرارية فعالة ضد البنية التحتية للمدافعين، وضد المساكن والدروع، وقد استخدمها الجيش الأميركي في أفغانستان"، كما يقول مينيك.

6- الطائرة المسيرة "بيرقدار"

تم استخدام المسيرة التركية بيرقدار مؤخرا في آرتساخ من قبل القوات الأذرية، وهي تكلف حوالي 5 ملايين دولار، ويمكن أن تطير لمدة 27 ساعة بسرعة حوالي 222 كيلومترا في الساعة، وقد دمرت هذه المسيّرة التي يستخدمها الأوكرانيون العديد من المركبات الروسية، وساهمت بشكل كبير في إبطاء تقدم الجيش الروسي.

ويقول الباحث التركي عمر كرسات كايا "لولا الطائرات المسيرة بيرقدار تي بي-2، لتقدم الجيش الروسي بشكل أسرع، إذ يستخدمها الأوكرانيون بطريقتين، دفاعيا لاستهداف الأسلحة اللوجستية وسلاسل التوريد الروسية، بما في ذلك القطارات التي تحمل الوقود، ومهاجمة أنظمة الأرض جو. وقد تم تدمير حوالي 30% من أنظمة الدفاع الجوي الروسية المستهدفة أو المهجورة بواسطة الطائرات المسيرة التركية، وفقا للأرقام المفتوحة المصدر المتاحة لنا".

7- صواريخ جافلين وستينغر وإنلو

صواريخ ستنيغر فعالة للغاية كمضادة للطائرات، وقد استخدمها الأفغان بشكل فعال ضد روسيا أثناء الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989 التي انتهت بهزيمة سوفياتية ثقيلة، وهي صواريخ قوية للغاية، خاصة ضد الطائرات المروحية التي تستخدم على نطاق واسع في الحروب الروسية.

صواريخ جافلين وإنلو أيضا فعالة جدا ضد للدبابات، وقد أثبتت ذلك في حرب الخليج الثانية، عندما استخدمت ضد دبابات تي 72 الروسية، بحيث يستهدف الصاروخ الأجزاء العلوية من المركبة المدرعة الأكثر عرضة للخطر.

يقول مينيك "هذا هو السبب وراء مشاهدة صور المركبات المدرعة الروسية وفوقها شبكات معدنية، أو حتى أسِرَّة فوق سقفها"، لأن الغرب قام بتسليم العديد من أنواع جافلين وستينغر إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو.

8- الدبابة "تي-72"

من بيلاروسيا إلى محيط كييف في أوائل مارس/آذار، يمتد صف طويل من المركبات العسكرية بلا حراك، من بينها العديد من دبابات تي-72 الضحية الرئيسية للهجمات المضادة الأوكرانية، مع أنها دبابات قادرة على اختراق خطوط العدو ودعم المشاة وتحديد الأهداف وتدميرها بسرعة، وهي تواصل التحرك بسرعة يمكن أن تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وعلى مدى يصل إلى 500 كيلومتر.

يقول ديمتري مينيك إن تي-72 التي تستخدمها كل من روسيا وأوكرانيا، "دبابة بسيطة وموثوق بها أنتجت على نطاق واسع في العهد السوفيتي، إلا أنها -مثل جميع الدبابات- تعتمد بشكل كبير على المساندة الجوية وغطاء المدفعية".

9- مركبة النقل "إم تي-إل بي"

مركبة المشاة القتالية "إم تي-إل بي" (MT-LB) تستطيع حمل 11 جنديا والمشاركة في القتال، كما حدث عام 2014 في أوكرانيا، وتستخدمها كلا الدولتين المتحاربتين، إلا أن "درعها الضعيف نسبيا، يجعلها -كجميع مركبات المشاة القتالية- عرضة للدبابات"، بحسب قول مينيك.