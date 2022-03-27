تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. زيلينسكي يطالب الدول الغربية بجزء من عتادها وبريطانيا تتهم روسيا باستهداف المدنيين

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجر اليوم الأحد الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري لبلاده، معتبرا ذلك ضروريا "من أجل حرية أوروبا"، واتهمت بريطانيا روسيا باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، فيما أعلنت واشنطن أنها فرضت خلال شهر عقوبات على أكثر من 470 شخصية و196 كيانا في روسيا.

واتهمت بريطانيا الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا، وقالت إنه يعمد إلى القصف من داخل أجواء روسيا خشية تعرض الطائرات للدفاعات الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا فجر اليوم أنها دمرت أمس السبت مقاتلة روسية و12 طائرة مسيّرة، مشيرة إلى تزايد استخدام روسيا الطائرات المسيرة.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ32 من هذه الحرب:

منذ 26 دقيقة

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: روسيا تحاول ترحيل الأوكرانيين قسرا من مناطق سيطرتها في كييف إلى بيلاروسيا

منذ 28 دقيقة

نائبة رئيس الوزراء ألأوكراني: روسيا تخلق واقعا إنسانيا بديلا وتمهد لإجلاء سكان ماريوبول باتجاه أراضيها





منذ 29 دقيقة

وكالة الأنباء الأوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء: القوات الروسية رحلت بالقوة نحو 40 ألف أوكراني إلى داخل روسيا

منذ ساعة

وكالة إنترفاكس الأوكرانية: توقيف شخصين في لفيف بتهمة إرسال معلومات عن تحركات الجيش الأوكراني إلى روسيا

منذ ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الأوكرانية صدت 7 هجمات للقوات الروسية باتجاه دونيتسك ولوغانسك

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الأوكرانية دمرت أمس 8 دبابات و8 مدرعات و3 مركبات روسية

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الأوكرانية أسقطت أمس مقاتلة و12 مسيرة وصاروخين كروز تابعين للقوات الروسية

منذ ساعتين

المدعية العامة في أوكرانيا عبر فيسبوك: مقتل 12 صحفيا وإصابة 10 آخرين منذ بدء الحرب الروسية على بلادنا

منذ 4 ساعات

قيادة القوات الجوية الأوكرانية:

قواتنا دمرت أمس السبت مقاتلة روسية و12 طائرة مسيرة من أنواع مختلفة وتصدت لـ5 صواريخ كروز.

القوات الروسية تستخدم بشكل متزايد الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع، ودفاعاتنا تتصدى لها.

القوات الروسية أطلقت أمس 6 صواريخ على لفيف.

الرئيس الأميركي كان على بعد 10 دقائق من تحليق صاروخ ضرب لفيف.

منذ 4 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر:

القصف الجوي والصاروخي الروسي يستهدف مناطق مكتظة بالسكان في أوكرانيا.

روسيا تواصل إطلاق ذخائر موجهة من داخل مجالها الجوي، لتقليل تعرض طائراتها للدفاعات الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

الرئيس الأوكراني:

نطالب الدول الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مخزوناتها لبلادنا.

ما تطلبه أوكرانيا هو دبابات ودفاعات جوية وأسلحة مضادة للسفن.

أوكرانيا لا تحتاج أكثر من 1% فقط من طائرات حلف الناتو و1% من دباباته، ولن تطلب المزيد.

ما نطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب، ولكن من أجل حرية أوروبا.

يتعين على الشركاء تكثيف المساعدات لأوكرانيا لأن ذلك من أمن أوروبا.

منذ 8 ساعات

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس لصحيفة التلغراف:

العقوبات المشددة يمكن رفعها إذا سحب بوتين قواته من أوكرانيا.

أنشأنا "وحدة تفاوض" في وزارة الخارجية للمساعدة في أي محادثات سلام مستقبلية.

العقوبات على البنوك والشركات والأثرياء الروس قد ترفع في حال وقف إطلاق النار والانسحاب.

منذ 9 ساعات

الخارجية الأميركية: