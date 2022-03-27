الصين تعلن العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

عُثِر -اليوم الأحد- على ثاني صندوق أسود للطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وفيها 132 راكبا، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أنه تم العثور في 27 مارس/آذار على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة "إم. يو 5735" (MU 5735) التابعة لشركة "شرق الصين"، وهو يحتوي على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وتأكّد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" التي تحطمت الاثنين الماضي على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، بينما كانت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثا عن حطام وعن ناجين محتملين من تحطم الطائرة الاثنين قرب مدينة وازهو.

تحديد الأسباب

وكان قد عُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.

ويُعدّ تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران بالصين منذ 1994، حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا عقب حادث التحطم إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن"، وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة ليو هي نائب رئيس الوزراء.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة. وكان جميع من على متن الطائرة من الجنسية الصينية.

وبعد العثور على الصندوقين الأسودين، يجب على المحققين الحصول في غضون أيام أو أسابيع قليلة على العناصر الأولى التي ستساعد في كشف أسباب الحادث.

ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين، يتوافدون إلى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.