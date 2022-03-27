التحالف يقصف مواقع بصنعاء.. الحوثيون يعلنون عن صفقة أسرى تشمل المئات بينهم شقيق هادي و16 سعوديا

كشف الحوثيون عن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع التحالف تشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني، فيما نفذ التحالف ضربات جوية لمواقع عسكرية في العاصمة صنعاء.

وقال مسؤول بجماعة الحوثي اليمنية اليوم الأحد إنه جرى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى عبرالأمم المتحدة

وأوضح أن الاتفاق يشمل 16 سعوديا وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من

الشهر تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف بقيادة السعودية، من بينهم أيضا ثلاثة سودانيين.

وتابع على تويتر أن الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى يوم الثلاثاء.

من جانبه، شنّ التحالف العسكري غارات جوية في اليمن صباح اليوم الأحد بعد ساعات من إعلان الحوثيين هدنة لثلاثة أيام، في وقت أكد فيه مجلس التعاون الخليجي التزامه بإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن، وذلك قبيل يومين من انطلاق مشاورات الرياض.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الغارات استهدفت العاصمة صنعاء، مؤكدة "بدء تنفيذ ضربات جوية على المعسكرات والمعاقل الحوثية".

وفي بيان له، أعلن التحالف أنه دمر مخزن أسلحة نوعية للحوثيين (لم يحدد نوعها) بمحيط ميناء الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن، مضيفا أن "العملية جاءت بعد نقل المليشيا (الحوثيين) الأسلحة إلى الميناء"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان التحالف أمهل أمس السبت الحوثيين 3 ساعات لإخلاء مطار صنعاء الدولي وميناءي الحديدة والصليف من الأسلحة.

ونفذّ التحالف غاراته بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين أنّهم سيوقفون "ضرباتهم" على السعودية و"المواجهات" في اليمن "لثلاثة أيام"، إذا التزمت السعوديّة بإنهاء الحصار ووقف غاراتها عليهم.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في خطاب أذاعه التلفزيون أمس السبت إن الجماعة أعلنت أيضا تعليق العمليات الهجومية الميدانية في اليمن لمدة 3 أيام، بما في ذلك في محافظة مأرب.

وشن الحوثيون أول أمس الجمعة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت 16 موقعا في السعودية، وتسبّبت في حريق ضخم في خزانيين نفطيين في جدة ليس ببعيد عن حلبة لسباق فورومولا 1.





تنديد أممي

وفي ردود الفعل، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والتحالف، داعيا إلى "ضبط النفس".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يدين التصعيد الأخير في النزاع في اليمن".

وأشار إلى أن غوتيريش يجدد "دعواته لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس" و"التوصل بشكل عاجل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء النزاع".

بيان خليجي

في غضون ذلك، أكد مجلس التعاون الخليجي التزامه بإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن، وذلك قبيل يومين من انطلاق مشاورات للأطراف اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للتعاون الخليجي نايف الحجرف خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في مقر المجلس بالرياض، وفق بيان نشره المجلس.

وأفاد البيان بأن "الحجرف أكد خلال اللقاء على الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن".

وأثناء اللقاء، تم استعراض آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، حسب البيان.

وشدد الحجرف على حرص دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ أمن واستمرار اليمن والمنطقة وسلامة أراضيه، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد بما يحقق الأمن والاستقرار.