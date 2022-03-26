مسؤولون غربيون يتحدثون عن مقتل 7 جنرالات روس في معارك أوكرانيا

كشف مسؤولون غربيون عن أسماء 7 جنرالات روس قالوا إنهم قتلوا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، وجنرال آخر يُعتقد أنه عزل من موقعه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة عن أحد المسؤولين الغربيين أن آخر من لقي حتفه من هؤلاء القادة هو الفريق ياكوف ريزانستيف، وقد كان قائدا لجيش السلاح المشترك الـ49 في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.

ومن بين القتلى أيضا القائد ماغوميد توشايف من القوات الخاصة الشيشانية التي أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا.

وزعم المسؤول الغربي أن قائد لواء البنادق الآلية الـ37 بالقوات الروسية قتل على يد قواته "نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء". وتابع "نعتقد أنه قتل عمدا على يد قواته"، مشيرا إلى أنه "دهس".

ورأى المسؤول أن هذه علامة أخرى على "التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية".

وقد تعجّب مسؤولون عسكريون غربيون من ارتفاع عدد الجنود وضباط الصف وكبار الضباط الروس الذين قُتلوا في الحرب الجارية منذ شهر.

وعُزي ارتفاع عدد القتلى جزئيا إلى مشكلات في الاتصالات واللوجيستيات دفعت كبار الضباط إلى استخدام قنوات تواصل غير مشفرة كشفتهم للقوات الأوكرانية.

وأعلن الكرملين أمس الجمعة أن ما يزيد قليلا على 1300 عسكري روسي لقوا حتفهم في الحرب، لكن هناك تقديرات في العواصم الغربية تصل إلى 4 أو 5 أضعاف هذا العدد.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير غربية بإقالة الجنرال فلايسلاف يرشوف من جيش السلاح المشترك السادس، بشكل مفاجئ، وعزي ذلك إلى "الخسائر الفادحة والإخفاقات الإستراتيجية".

ويعتقد مسؤولون غربيون أن حوالي 20 من الكتائب التكتيكية التي أرسلت إلى أوكرانيا، والتي يتراوح عددها بين 115 و120 "لم تعد فعالة قتاليا" بسبب الخسائر التي تكبدتها.

وعلق المسؤول -الذي كشف عن بعض أسماء الضباط القتلى- بالقول "عندما يصير نحو سدس قواتك غير فعال قتاليا بعد شهر من المعارك، فإن ذلك لافت للنظر".

ورأى أن القوات الروسية "وجدت نفسها في وكر دبابير، وهي تعاني بشدة".