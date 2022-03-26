لوحت روسيا باقتحام 5 مدن محاصرة بينها العاصمة الأوكرانية، وقالت إن قواتها ستركز على استكمال السيطرة على إقليم دونباس، بينما أكدت أوكرانيا أنها كبّدت الجيش الروسي خسائر كثيرة وأجبرته على التراجع. ورغم حديث تركيا عن إمكانية أن تسفر جهودها الدبلوماسية عن التوصل لتسوية، فإن كييف أبدت تشاؤمها من حدوث انفراجة قريبة.

وبعد شهر من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1351 جنديا روسيا منذ بدء الحرب، في مقابل سقوط 14 ألف قتيل و16 ألف جريح في صفوف الجيش الأوكراني، مؤكدة استكمال الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوة الجوية الأوكرانية ومنظومات الدفاع الجوي قد دمرت بالكامل تقريبا، وأن سلاح البحرية لم يعد موجودا لدى أوكرانيا.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ31 من هذه الحرب:

منذ 10 دقائق

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للجزيرة:

الحرب أصبحت على حدود أوروبا وتداعياتها كبيرة علينا

نبذل قصارى جهدنا لتفادي أي تصعيد للنزاع في أوكرانيا

مساعداتنا العسكرية قد تصبح هدفا للقوات الروسية عندما تدخل أراضي أوكرانيا لكن ذلك لن يجعلنا طرفا

العقوبات على روسيا تحتاج أمدا قصيرا ومتوسطا لتحدث تأثيرا والروبل خسر نحو 45% من قيمته

نبحث عن مصادر أخرى للغاز وخلال سنتين سنضع حدا لشراء الغاز الروسي

منذ 17 دقيقة

واجب مقدس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وقال بايدن لدودا "يمكنكم الاعتماد على ذلك… من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

منذ 20 دقيقة

وزير خارجية تركيا للجزيرة:

نقوم بكل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، لكن لم نتمكن من ذلك حتى الآن.

حاولنا بوصفنا دولة وسيطة الجمع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا.

الرئيس أردوغان تحدث مع الرئيسين الروسي والأوكراني لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق.

الرئيس التركي اقترح لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني في بلده.

منذ ساعة

بايدن من بولندا:

استقرار أوروبا مهم للولايات المتحدة ولا يمكن أن نسمح بأي إخلال بالأمن الأوروبي.

نؤكد لبولندا أننا ملتزمون بشكل مقدس بالمادة الخامسة لحلف الناتو.

الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا.

الناتو موحد تماما ولا اختلافات في الرؤى، ومحاولات بوتين للوقيعة بين الجانبين الشرقي والغربي لأوروبا فشلت.

منذ ساعة

وزير خارجية سلوفاكيا للجزيرة:

نحن جزء من الناتو وهذا يعني أننا نواجه تحديات دفاعية مشتركة لحماية أمن أوروبا.

منظوماتنا الصاروخية الدفاعية مخصصة لحماية أمننا.

لا يمكن لنا أن نمنح لأوكرانيا منظومات دفاع صاروخية دون أن تتوفر لنا قدرات دفاعية.

العقوبات التي فرضت على روسيا ستؤدي إلى لحظة حاسمة تجبرها على وقف المعارك.

لن نغير شروط عقد توريد الغاز من روسيا ولن ندفع مقابل الاستيراد بالروبل.

لن نخضع للابتزاز، والأولوية هي تخفيف تبعيتنا لمصادر الطاقة الروسية وإيجاد بدائل.

منذ ساعة

قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية: القوات الروسية تواصل استطلاع الساحل الجنوبي من البحر الأسود.

منذ ساعتين

الرئيس الأميركي يلتقي نظيره البولندي في وارسو، وعلى رأس جدول الأعمال حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعتين

وزارة الدفاع البريطانية: انضمام 4 مقاتلات تايفون إلى مهمة الشرطة الجوية التابعة للناتو على ساحل رومانيا.

منذ 3 ساعات

بايدن يلتقي وزيرين أوكرانيين

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت وسط وارسو خلال لقاء جمعهما بنظيريهما الأميركيين، وفقا لما أفاد به صحفيون مرافقون لبايدن في زيارته لبولندا.

ويعد هذا أول لقاء للرئيس الأميركي مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الحرب الروسية.





منذ 3 ساعات

السلطات العسكرية في أوديسا: أفشلنا إنزالا بحريا لقوات روسية استخدمت خلاله قوارب عالية السرعة على شواطئ أوديسا

منذ 3 ساعات

هيئة الأركان العامة الأوكرانية:

القوات الروسية تنقل وحدات إضافية إلى أراضي أوكرانيا

القوات الروسية تشن هجمات في مختلف المناطق بإقليمي دونيتسك ولوغانسك وتقصف مدينة خاركيف

ننفذ عمليات دفاعية عن موانئ البحر الأسود

منذ 3 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: أسر 60 من القوات الأوكرانية نصفهم ضباط بعد السيطرة على نقطة عسكرية في ضواحي كييف

منذ 4 ساعات

رويترز عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: أكثر من 100 ألف شخص آخرين ينتظرون الإجلاء من ماريوبول

منذ 4 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني يقول إنه ووزير الخارجية التقيا نظيريهما الأميركيين في وارسو

منذ 4 ساعات

عمدة كييف: فرض حظر تجوال في العاصمة بدءا من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 7 صباح الاثنين

منذ 5 ساعات

الروس يدخلون سلافوتيتش

قال أولكسندر بافليوك حاكم منطقة كييف إن القوات الروسية سيطرت على بلدة سلافوتيتش التي يقيم بها العاملون في محطة تشرنوبل النووية المعطلة.

وفي بيان على الإنترنت ذكر بافليوك أن القوات الروسية "احتلت مستشفى سلافوتيتش وخطفت رئيس البلدة".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الجمعة أن قواتها صدت أول هجوم للقوات الروسية الزاحفة على البلدة.

منذ 5 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: اتفقنا على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في عموم أوكرانيا





منذ 5 ساعات

مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي:

العدوان الروسي يجب أن يتوقف ونحن ندعم أوكرانيا دون زيادة التصعيد

بوتين يحاول فرض ما يريد بالقوة ويحول مدينة ماريوبول إلى حلب جديدة

منذ 6 ساعات

عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندزي غراهام:

إذا انتهت الحرب وبقي بوتين بالسلطة فهذا يعني أن العالم فشل أمامه

ما تعلمناه من هذه الأزمة هو أن اعتمادنا على الطاقة الروسية أمر خطير

بوتين وحد الأميركيين وجعل الناتو أقوى من أي وقت مضى

إذا فاز بوتين في هذه الحرب فإن الصين سوف تسيطر على تايوان سريعا

منذ 7 ساعات

كلمة زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته لمنتدى الدوحة، إن روسيا تمارس وحشيتها ضد بلاده، مشيرا إلى أنها تهددهم باستخدام الأسلحة النووية وتدمير أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي أن روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول وتمنع دخول المساعدات.

وبيّن أنه لم يتم معاقبة روسيا على ضمها شبه جزيرة القرم واعتدائها على مختلف العرقيات، مشيرا إلى أن عليهم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلاده.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا.

منذ 7 ساعات

أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني: عسكرة الحلول تنامت لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربعة الأخيرة في الحرب الأوكرانية

أمير دولة قطر: نؤكد موقفنا الثابت على رفض العنف وترويع المدنيين والاعتداء على سيادة الدول وكل خرق للقيم الإنسانية

منذ 7 ساعات

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: أولويتنا هي إبقاء القوات النووية على أهبة الاستعداد

شويغو: علينا الحفاظ على وتيرة تزويد قواتنا بالروبوتات ومعدات الحرب الإلكترونية مع استمرار العملية العسكرية





منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية تواصل حصار مدن رئيسية في أوكرانيا منها خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول

الدفاع البريطانية: القوات الروسية غير مستعدة لشن عمليات في المناطق الحضرية وتفضل استخدام القصف العشوائي

منذ 8 ساعات

تلويح باستخدام النووي

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن العقوبات الغربية على روسيا صعبة لكنها غير مميتة، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عديدة يحق لموسكو بموجبها استخدام الأسلحة النووية.

وتابع قائلا: سنستخدم أسلحة نووية إذا تعرضنا لهجوم نووي أو عمل يهدد وجودنا حتى دون استخدام أسلحة نووية ضدنا.

منذ 9 ساعات

الدفاع البريطانية: فرضنا عقوبات جديدة على 65 شخصية وكيانا روسيا على ارتباط بالغزو الروسي لأوكرانيا

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحاول تفعيل أنشطة تخريبية في كييف لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها ضد وحدات فردية من قواتنا دون تسجيل أي نجاح.

منذ 9 ساعات

هيئة الأركان العامة الأوكرانية: قواتنا أسقطت أمس 3 مقاتلات و3 مسيرات ومروحية و5 صواريخ كروز روسية.

منذ 10 ساعات





مجموعة فاغنر

نقلت محطة سي إن إن CNN عن مستشار وزير الدفاع الأوكراني قوله إن مجموعة فاغنر الروسية متورطة في محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه.

من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا إلى نحو ألف، وأنهم سيركزون على هزيمة الأوكرانيين في دونباس ومناطق أخرى شرقي البلاد.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: الجهات الرسمية في كييف ترسل تعليمات إلى المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ.

منذ 15 ساعة

وول ستريت جورنال: واشنطن ستفرض عقوبات على الشركات التي تقدم الخدمات التكنولوجية للجيش والاستخبارات الروسية.

منذ 15 ساعة

مسؤول كبير في البنتاغون: