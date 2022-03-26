بايدن: بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة وأحذّر الروس من دخول أراضي الناتو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم السبت- إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وحذّر الروس من التقدم إنشا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية (وارسو) تناول فيه النزاع في أوكرانيا.

وكرّر الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد الدخول في نزاع مع القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، لكنه حذّر الروس قائلًا "لا تفكروا حتى في التقدم إنشًا واحدا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي".

وأضاف في كلمة من القلعة الملكية في وارسو "لا شكّ في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا إستراتيجيًّا لروسيا".

وخاطب الشعب الروسي قائلا "أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد".





معركة عظيمة

ووصف مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيًا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".

وقال بايدن إن روسيا "خنقت الديمقراطية وسعت للقيام بذلك أيضًا في أماكن أخرى"، وأضاف متوجهًا للأوكرانيين "نحن إلى جانبكم. نقطة على السطر".

وختم خطابه قائلًا "سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور". وأضاف "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الكرملين"ليس لبايدن أن يقرر من سيكون في السلطة بروسيا"، مضيفا أن بوتين منتخب من الشعب الروسي.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي لم يدع في كلامه هذا إلى "تغيير النظام" في روسيا.

وأضاف "ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف في وارسو اليوم السبت.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" في لقاء مع لاجئين فرّوا من الحرب في أوكرانيا إلى العاصمة البولندية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بشأن تطوير التعاون الدفاعي، في حين أبدى وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف "تفاؤلا حذرا" عقب الاجتماع مع بايدن.