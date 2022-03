النووي الإيراني.. ممثل الاتحاد الأوروبي في طهران "لسد الفجوات" وعبد اللهيان يؤكد الاقتراب من نقطة التوافق

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إنه سيتوجه إلى طهران اليوم السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين، في حين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية.

وأضاف المبعوث الأوروبي على صفحته في تويتر إن "سد الفجوات المتبقية في المحادثات النووية الإيرانية يجب أن ينهي هذه المفاوضات… الكثير على المحك".

من جانبه، قال عبد اللهيان خلال حوار تلفزيوني في لبنان "إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات والضمانات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة حاولت مرات عدة، خلال الأسابيع الأخيرة، البدء في تفاوض مباشر مع طهران حول المواضيع العالقة"، وأضاف "إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جدية، عليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير بالتفاوض المباشر".

Travelling to Tehran tomorrow to meet @Bagheri_Kani. Working on closing the remaining gaps in the #ViennaTalks on the #JCPOA. We must conclude this negotiation. Much is at stake.

— Enrique Mora (@enriquemora_) March 25, 2022