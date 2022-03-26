النووي الإيراني.. ممثل الاتحاد الأوروبي في طهران "لسد الفجوات" وعبد اللهيان يؤكد الاقتراب من نقطة التوافق

قال ممثل الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا إنه سيتوجه إلى طهران اليوم السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين، في حين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية.

وأضاف المبعوث الأوروبي على صفحته في تويتر إن "سد الفجوات المتبقية في المحادثات النووية الإيرانية يجب أن ينهي هذه المفاوضات… الكثير على المحك".

من جانبه، قال عبد اللهيان خلال حوار تلفزيوني في لبنان "إن بلاده اقتربت من نقطة التوافق في المفاوضات النووية، لكن ما هو مهم بالنسبة إلينا هو كيفية رفع العقوبات والضمانات".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة حاولت مرات عدة، خلال الأسابيع الأخيرة، البدء في تفاوض مباشر مع طهران حول المواضيع العالقة"، وأضاف "إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جدية، عليها أن تظهر حسن النية قبل التفكير بالتفاوض المباشر".

Travelling to Tehran tomorrow to meet @Bagheri_Kani. Working on closing the remaining gaps in the #ViennaTalks on the #JCPOA. We must conclude this negotiation. Much is at stake. — Enrique Mora (@enriquemora_) March 25, 2022

وأعلن أمير عبد اللهيان أن طهران أبلغت الجانب الغربي أن على الأميركيين "إثبات حسن النية من خلال إلغاء إحدى العقوبات المفروضة على إيران".

وأوضح الوزير الإيراني أنه "سافر إلى موسكو والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف بهدف الحصول على توضيحات بخصوص المطالب الروسية المتعلقة بالاتفاق النووي"، وقال "إن موسكو أبلغت بلاده بأنها ستدعم الاتفاق النووي لحظة الوصول إليه".

في المقابل، أبدى مسؤولون أميركيون حذرا أكبر في تقييمهم لمساعي إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، والذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -الأربعاء- إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدما في محادثات إيران النووية، لكن لا تزال هناك مشكلات قائمة، ومن غير الواضح إن كانت ستحل.

وكانت المحادثات في فيينا بجولتها الأخيرة قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق عندما طرحت روسيا على الولايات المتحدة مطالب في الدقائق الأخيرة، وأصرت على الحصول على ضمانات بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا بتجارتها مع إيران.