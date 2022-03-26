غارات للتحالف بصنعاء والحديدة.. اعتراض مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية وحريق ضخم في منشأة لأرامكو بجدة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، كما أكد تعرّض منشأة نفطية في جدة لهجوم حوثي مما أدى لنشوب حريق ضخم، متوعدا الحوثيين بالرد.

وقال التحالف في وقت مبكر من فجر اليوم السبت إنه اعترض ودمّر طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية، أطلقتا باتجاه السعودية.

وأضاف التحالف "ننفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة باليمن".

وفي وقت سابق، أكد التحالف أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد، وسيُجنب المنشآت المدنية والنفطية الأضرار الجانبية، كما دعا المدنيين إلى تجنّب الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية في مدينة الحديدة باليمن.

وكان التحالف قال إن الدفاعات السعودية دمّرت قبل ذلك مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، مضيفا أنه بعد التعرض لـ16هجوما سيبقى ممارسا لضبط النفس لإنجاح المشاورات.

وحذر التحالف الحوثيين مما سماه التمادي في انتهاكاتهم، واعتبر أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.





استهداف أرامكو

وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة تعرّضت لعمل عدائي، حيث تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الحوثيين.

وأشار المالكي إلى نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشأة النفطية، وأنه تمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التصعيد يستهدف المنشآت النفطية ويركز عل محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه ليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة.

وفي السياق نفسه، أعلن التحالف نشوب حريق محدود بمحطه توزيع الكهرباء في محافظة صامطة جنوبي السعودية، موضحا أن مقذوفا سقط على المحطة وتسبب في اندلاع الحريق، دون أن يخلف أي خسائر بشرية.

وأعلن التحالف أيضا أن الشركة الوطنية للمياه في السعودية تعرّضت لهجوم في ظهران الجنوب.

واعتبر التحالف الذي تقوده السعودية صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية، يضعها أمام مسؤولية أخلاقية.

ودعا -في بيان له- الحوثيين إلى احترام القانون الدولي ووقف التصعيد باستخدام المواقع ذات الحماية الخاصة، مؤكدا مراقبته نشاطا وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي.

ردّ الحوثيين

في المقابل، قالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف شنّ غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أعلن استهداف منشآت نفطية لأرامكو في مدينة جدة، ومنشآت وصفها بالحيوية في العاصمة الرياض بصواريخ مجنحة.

وقال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن حلّ الأزمة في اليمن يكون بإنهاء ما سماه العدوان والاحتلال ورفع الحصار عن البلاد، محذرا من أن ما سماه المساعي الالتفافية لن تجدي نفعا، بحسب تعبيره.