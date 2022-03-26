أنباء عن مشاركة مصر في قمة دبلوماسية بإسرائيل

قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل إلى إسرائيل غدا الأحد للمشاركة في قمة سياسية الاثنين تضم نظراءه من أميركا والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

وأضافت القناة أن شكري سيقضي الليل في إسرائيل في أحد الفنادق مع وزراء الخارجية الضيوف، على أن يشارك في القمة السداسية الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن هناك محادثات متقدمة مع الأردن بخصوص انضمام وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القمة.

ومن المتوقع أن يكون الصفدي في رام الله الاثنين، للقاء قيادات فلسطينية، ومن غير الواضح إن كان سينضم إلى القمة في إسرائيل أم لا، حسب المصدر ذاته.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق استضافة قمة دبلوماسية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين.

ونقلت "كان" عن الرئيس السابق للشعبة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد قوله إن القمة المرتقبة دليل آخر على تحالف تم تشكيله في الشرق الأوسط.

ولم يعلن بعد عن جدول أعمال القمة، إلا أنها تأتي في ظل تقارير عن قرب تمخض المحادثات النووية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى عن اتفاق، وسط معارضة إسرائيلية.