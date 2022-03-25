موقع بريطاني: ملايين السودانيين يواجهون الجوع ولعبة سياسية مريرة تتكشف

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني (Middle East Eye) مقالا ينتقد القادة العسكريين السودانيين و"عدم الكفاءة السياسية" لبعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" (UNITAMS) في وقت يقول إن ملايين السودانيين يتعرضون للجوع.

ويوضح كاتب المقال مجدي الجزولي الأكاديمي السوداني والزميل بمعهد ريفت فالي "Rift Valley Institute" بكينيا، أن لعبة سياسية مريرة بدأت تتكشف في صراع بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي بينما يعاني السودانيون من أجل لقمة العيش.

وقال إن مستقبل السودان تحدده حاليا مجموعة متنوعة من الضباط العسكريين وقوات الأمن والمتمردين السابقين، دون هيكل موحد أو عملية صنع قرار يمكن تحديدها علنا للتوسط في مصالحهم المتضاربة.

حميدتي يشتكي من سوء الأوضاع

وأشار إلى تصريحات لحميدتي الشهر الماضي اشتكى فيها من الوضع الاقتصادي المتردي إلى حد أن سفارات السودان لم تتلق أي تمويل على مدار الأشهر الـ 18 الماضية، حسب قوله.

كذلك كتب الجزولي أن البرهان أعرب عن مخاوفه للمسؤولين المصريين من أن حميدتي قد يكون يخطط للإطاحة به، وذلك بعد زيارة الأخير لموسكو. كما أشار الكاتب إلى زيارة البرهان لدولة الإمارات، وإلى قيامه بجولة في معسكر للجيش جنوب الخرطوم، وتأكيده أن الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة يتم تشكيلها من خلال "توافق وطني" أو انتخابات شفافة.





أداء ضعيف سياسيا

وعن أداء بعثة الأمم المتحدة في السودان، يقول الجزولي إن مهمتها هي تقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وتعبئة المساعدات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه البعثة عملت في الغالب في الخلفية، ورغم من أن رئيسها فولكر بيرتيس تحدث علنا عن الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، لكن ومع الانقلاب الذي نفذه البرهان والقادة العسكريون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تكون يونيتامس فقدت فعليا سبب وجودها.

فشل في الاعتراف بالحقائق

وأشار إلى أن بيرتيس أجرى سلسلة من المشاورات حول العملية السياسية في السودان، وأصدر تقريرا موجزا ​​الشهر الماضي قال إنه نتاج أكثر من 110 اجتماعات حضرها 800 شخص، إلى جانب أكثر من 80 تقريرا مكتوبا.

ووصف الكاتب تقرير رئيس البعثة بأنه مثل قائمة الرغبات، أو النقاط الإدارية -ليست سياسية- المأخوذة من كتاب إدارة، وأنه فشل في الاعتراف بالحقائق الوحشية للسلطة على الأرض، مثل قتل أكثر من 80 متظاهرا سودانيا منذ الانقلاب واعتقال العشرات وسط مظاهرات منتظمة ضد الحكم العسكري.

شهور قاسية قادمة

وتوقع الجزولي أن يواجه ما يقرب من ثلثي سكان السودان، مستويات حادة من الجوع بحلول سبتمبر/أيلول القادم، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي، مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، ولجوء الحكومة إلى زيادة الضرائب وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والخبز.