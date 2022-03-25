لمناقشة الأزمات الدولية والإقليمية.. لقاء في العقبة بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات

استضاف الملك الأردني عبد الله الثاني الجمعة في العقبة لقاء مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، "تناول اللقاء الأخوي سبل تطوير العلاقات بين الدول الشقيقة"، بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد، ومستشار الشؤون الخاصة بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية محمد بن حمد بن طحنون.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن الملك الأردني سيعقد "لقاء تشاوريا" مع محمد بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة (325 كلم جنوب عمان) على البحر الأحمر.

كما أوضح بيان للرئاسة المصرية أن اللقاء بين السيسي والكاظمي ومحمد بن زايد وعبد الله الثاني تناول "سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية".

فيما أفاد بيان لمكتب رئيس وزراء العراق بأن الاجتماع تناول تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق بين دول المنطقة، كما تناول تطورات الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها.

وجاء اللقاء قبيل جولة يبدؤها السبت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

كما جاء بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي ومحمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

وتزامن اللقاء أيضا مع انطلاق جولة جديدة من مبادرة اجتماعات "العقبة الأمنية" للمرة الخامسة، لبحث التصدي للتهديدات المستجدة للإرهاب.

ويشارك في الاجتماعات التي تستمر عدة أيام، رؤساء دول رواندا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق، ورئيس وزراء تنزانيا، وممثلون عن مؤسسات أمنية وعسكرية من دول أفريقية وأوروبية وشرق آسيوية وأميركية، والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن ملك الأردن أطلق "اجتماعات العقبة" عام 2015 لإدامة التنسيق وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لمحاربة الإرهاب "وفق نهج شمولي، ومناقشة التحديات الأمنية في عدد من مناطق العالم".