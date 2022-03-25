أردوغان: تركيا وإسرائيل يمكنهما التعاون في مجال الغاز وبينيت قد يزور أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- إن التعاون في مجال الغاز الطبيعي من بين أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها تركيا وإسرائيل، وسط محاولة لإصلاح العلاقات، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد يزور تركيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال أردوغان إنه يعتقد أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين البلدين، وإن أنقرة مستعدة للتعاون في قطاع الطاقة.

وصرح أردوغان للصحفيين، في رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت أمس الجمعة في بروكسل، بأن بينيت أيضا قد يأتي، وقد تكون هناك فرصة لبدء حقبة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية.

وأضاف "أعتقد أن الغاز الطبيعي من أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معا من أجل العلاقات الثنائية"، وأشار إلى أن تفاصيل التعاون ستناقش في وقت لاحق خلال زيارة وزيري الخارجية والطاقة التركيين لإسرائيل.