تقدّم المباحثات بين أنقرة وواشنطن حول تحديث وشراء مقاتلات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير دفاعه خلوصي أكار يجري محادثات مع الجانب الأميركي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز إف-16 (F-16)، وإن مرحلة إيجابية تستمر بهذا الصدد.

جاء ذلك في تصرح للصحفيين بالطائرة خلال عودته إلى تركيا، عقب مشاركته بالقمة الطارئة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشار أردوغان إلى أن هناك مقاربات إيجابية فيما يتعلق بتحديث وعملية شراء جديدة لمقاتلات "إف-16".

وأضاف "قال لي (الرئيس الأميركي جو) بايدن سأعرض مقاربتي الإيجابية إلى الكونغرس بشأن هذا الموضوع وسأتابعه. وإذا توصلنا إلى نتيجة في هذا الاتجاه فستتاح لنا الفرصة لإنهاء عملية شراء وتحديث إف-16 بسرعة. وآمل ذلك".

يشار إلى أن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز "إف-16" ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاحها الجوي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار الرئيس أردوغان إلى أن ملف مقاتلات "إف-16" له صلة بمقاتلات "إف-35″، وأن العرض بهذا الخصوص صدر من الجانب الأميركي وليس من تركيا.

وبيّن أن الموضوع الذي يهم تركيا هو أنها دفعت مليارا و400 مليون دولار، لمشروع مقاتلات "إف-35".

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات "إف-35″، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

وحول هذه المنظومة علق أردوغان "قلنا في البداية إن الأمر انتهى واليوم نحن في نفس النقطة".