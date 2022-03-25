تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. عقوبات غربية على موسكو والحرب تكمل شهرها الأول

تكمل الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم شهرها الأول، وسط تواصل المعارك على عدة جبهات وتشديد العقوبات على روسيا وقادتها وقمم غربية تتوعد موسكو بمزيد من التصعيد.

وقد شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل 3 قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التقت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربي لأوكرانيا.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا صد قوات روسية في بعض المناطق حول كييف، واتهمت الجيش الروسي بمنع إجلاء المدنيين من ماريوبول، في حين سقط قتلى في قصف روسي على خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا).

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ30 من هذه الحرب:

منذ 42 دقيقة

نجاح جزئي

قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الانفصاليين نجحوا جزئيا في المحافظة على المناطق التي سيطروا عليها في دونيتسك ولوغانسك، مشيرة إلى أن محاولة من وصفته بـ"العدو" السيطرة على شرقي البلاد لم تفلح، في حين يحاول الانفصاليون تطويق العاصمة.

وبيّنت هيئة الأركان أن القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيبل شرقي كييف، ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها الدفاعية في دونيتسك وسلوبوزانسكي وأجزاء من مناطق تفاريا.

وأضافت أن قواتها أسقطت أمس مقاتلة روسية وطائرة مسيرة و4 صواريخ كروز، كما أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مدينة تشيرنيهيف وتعيق تقدم القوات الروسية باتجاه كييف، بحسب هيئة الأركان.

منذ 52 دقيقة

الرئيس الأوكراني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري ويتفقان على ضرورة إعادة السلام إلى أوكرانيا

منذ ساعة

السفير الروسي في الولايات المتحدة: العقوبات الأميركية على روسيا لن تحقق هدفها في تقويض الاقتصاد الروسي

منذ ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تستعد لتجديد هجومها على محوري بروفاري وبروسيا شرقي كييف





منذ 3 ساعات

واشنطن بوست: الاستخبارات الأميركية خلصت إلى ضلوع الجيش الروسي في اختراق أجهزة اتصالات في أوكرانيا الشهر الماضي.

منذ 3 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:

المدافعون الأوكرانيون أوقفوا الأعداء في كل مكان، وأشكر الجميع على مقاومة المحتلين الروس طوال شهر من الحرب.

اختطاف أكثر من ألفي طفل أوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

منذ 5 ساعات

وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات كولين كال لرويترز:

روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، ومن المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية (غير موجهة) ومدفعية.

لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

منذ 6 ساعات

سي إن إن عن البنتاغون:

البيئة الأمنية في أوروبا تغيرت بغض النظر عن الكيفية التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا.

قادة حلف الناتو يبحثون ما سيكون عليه شكل البيئة الأمنية في القارة مستقبلا.

محاولاتنا للاتصال بوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الروسيين لم تنجح خلال الأسبوع الماضي.

منذ 6 ساعات

الخارجية الأميركية: